Οικονομία

Σε ετοιμότητα για τις προκλήσεις από τον κορονοϊό ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα

Έτοιμοι να βοηθήσουν τα κράτη –μέλη που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις σε οικονομικό και ανθρώπινο επίπεδο δηλώνουν οι δύο οργανισμοί.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα διατύπωσαν την ετοιμότητά τους προκειμένου να βοηθήσουν τα κράτη μέλη τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στο ανθρώπινο και οικονομικό πεδίο της έξαρσης του νέου κορονoϊού, μεταξύ άλλων μέσω έκτακτης χρηματοδότησης.

Σε μια κοινή ανακοίνωση, οι δύο οργανισμοί επισημαίνουν ότι επικεντρώνονται ειδικά στις φτωχές χώρες όπου τα συστήματα υγείας είναι ασθενέστερα και προέτρεψαν τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την επιτήρηση στον τομέα της υγείας και τα συστήματα αντιμετώπισης προκειμένου να περιορίσουν τη διάδοση του ιού.

«Η διεθνής συνεργασία είναι αναγκαία για να αντιμετωπίσουμε τον αντίκτυπο στην υγεία και την οικονομία του ιού Covid-19» τονίζεται στην ανακοίνωση. Σημειώνεται δε ότι το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα δεσμεύονται πλήρως στη στήριξη αυτών των προσπαθειών.

Το ΔΝΤ λέει ότι διαθέτει μια σειρά εργαλείων προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονoϊού. Επιπλέον, μπορεί να αυξήσει τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα δανεισμού με στόχο να ικανοποιήσει τις έκτακτες ανάγκης που σχετίζονται με την επιδημία. Για παράδειγμα, είχε παράσχει επιπλέον χρηματοδότηση στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε το 2014 στη μάχη κατά της επιδημίας του Έμπολα.