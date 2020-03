Κοινωνία

Βουτιά θανάτου για νεαρή σε φαράγγι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τραγικό φινάλε είχε η εξόρμηση ομάδας πεζοπόρων την Καθαρά Δευτέρα.

Τραγική κατάληξη είχε εξόρμηση ομάδας πεζοπόρων την Καθαρά Δευτέρα στη δυτική Μάνη.

Μία γυναίκα, 32 ετών, που συμμετείχε σε εκδρομή του Πεζοπορικού Ομίλου Αθηνών, στο φαράγγι Πανόραμα, στην περιοχή Σωτηριάνικα στη δυτική Μάνη, έπεσε κάτω από άγνωστες συνθήκες από φαράγγι από μεγάλο ύψος.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική, που μαζί με εθελοντές της ομάδας ΓΑΙΑΣ, έσπευσαν στο σημείο και έστησαν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό της.

Δυστυχώς, όμως, η νεαρή γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή.

Πηγή: peloponnisosnews.gr