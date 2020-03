Υγεία - Περιβάλλον

Πιθανό κρούσμα κορωνοϊού στην Πάτρα

Δείγμα έχει σταλεί στο ινστιτούτο Παστέρ και αναμένονται τα αποτελέσματα…

Ιταλός υπήκοος, που θεωρήθηκε πιθανό κρούσμα κορονοϊού, εξετάζεται στο νοσοκομείο του Ρίου (έφτασε στην Ελλάδα αεροπορικώς).

Όπως μετέδωσε το tempo24.gr, δείγμα έχει σταλεί στο ινστιτούτο Παστέρ και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Εν τω μεταξύ, “καθαρές” βγήκαν οι εξετάσεις 15-20 ατόμων που είχαν ασθενήσει και ελέγχθηκαν δείγματά τους.

Λειτουργούν τα σχολεία

Κανένα σχολείο της Πάτρας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής δεν έχει οργανώσει εκδρομή στην Ιταλία , σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.

Μετά την ανακοίνωσή για κλείσιμο σχολικών μονάδων στην Αθήνα, υπήρξε έντονη ανησυχία από γονείς στην Πάτρα, ωστόσο όπως διαβεβαιώνουν στελέχη της 6ης Υγεινομικής Περιφέρειας δεν υπάρχει ζήτημα, με δεδομένο και το γεγονός πως δεν έχει εντοπιστεί κρούσμα της νόσου στην περιοχή μας.

Μόνο ένα σχολείο στο Αγρίνιο είχε πραγματοποιήσει εκδρομή στην Ιταλία, αλλά έγιναν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και δεν υπάρχει πρόβλημα με τους μαθητές.