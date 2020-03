Κόσμος

Κορονοϊός: Κλείνει για τους επισκέπτες το Ευρωκοινοβούλιο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το μέτρο θα έχει άμεση ισχύ. Δεν θα υπάρξει διακοπή στις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει για τουλάχιστον 3 εβδομάδες όλες τις επισκέψεις εξαιτίας της επιδημίας του νέου κορονοϊού.

Το Ευρωκοινοβούλιο υποδέχεται 700.000 επισκέπτες τον χρόνο, είπε, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρός το Νταβίντ Σασόλι, υπογραμμίζοντας τη σημασία των «μέτρων πρόληψης».

Αντιθέτως, η συνεδρίαση της ολομέλειας που έχει προγραμματιστεί στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθεί και θα «πραγματοποιηθεί» υπό τις όσο το δυνατόν κανονικές συνθήκες, διευκρίνισε ο ίδιος, την ώρα που η Γαλλία αποτελεί μία από τις εστίες με τα περισσότερα κρούσματα στην Ευρώπη.

«Μία από τις επιπτώσεις από τις πληροφορίες που λαμβάνουμε είναι να περιορίσουμε την πρόσβαση των επισκεπτών στα κτίρια του Κοινοβουλίου» στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες, υπογράμμισε ο Σασόλι.

Το μέτρο, που θα έχει άμεση ισχύ, αφορά τους τουρίστες, όπως και τους επισκέπτες των ευρωβουλευτών και των βοηθών τους, των μελών των λόμπι και τους εξωτερικούς συμμετέχοντες των σεμιναρίων.

Μια διπλωματική πηγή ανέφερε, εντούτοις, ότι η ομιλία της Γκρέτα Τούνμπεργκ ενώπιον των ευρωβουλευτών την προσεχή Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

«Όλες οι κοινοβουλευτικές δραστηριότητες θα γίνουν, δηλαδή οι εργασίες των επιτροπών, του γραφείου του προέδρου, της σύσκεψης των προέδρων» επισήμανε ο Ιταλός αξιωματούχος.

Επιπλέον, ζήτησε από τα μέλη του προσωπικού και της διοίκησης που μεταβαίνουν σε πληγείσες περιοχές να εργάζονται στα σπίτια τους.

Αναφορικά με τους ευρωβουλευτές που πηγαίνουν στις πλέον πληγείσες περιοχές, «πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή. Όμως, κανείς δεν μπορεί να περιορίσει τη θητεία τους ή την παρουσία τους στο Κοινοβούλιο» σημείωσε ο Σασόλι.