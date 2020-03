Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου με την εβδομάδα που διανύουμε να έχει αρκετές απογοητεύσεις κι ο κύριος λόγος είναι ότι η Αφροδίτη βρίσκεται σε δύσκολη σχέση με τον Κρόνο η οποία μάλιστα θα συνεχίσει να την επηρεάζει ακόμα κι όταν αυτή θα περάσει την Πέμπτη στον Ταύρο.

ΚΡΙΟΣ: Είναι γεγονός ότι το να είναι η Αφροδίτη στο ζώδιο σου μπορεί να σου δημιουργεί μια αίσθηση αισιοδοξίας και γενικότερα να σε κάνει να πιστεύεις σε καλύτερες μέρες από συναισθηματικής απόψεως, όμως, ειδικά σήμερα, με την πίεση που της δημιουργεί ο Κρόνος τα πράγματα παγώνουν πριν προλάβουν να ζεσταθούν. Οι εξελίξεις ίσως δε σου επιτρέπουν να μένεις με σταυρωμένα τα χέρια σου και είναι πιθανό να αναγκαστείς να πάρεις σημαντικές αποφάσεις για μια σχέση ή για μια συνεργασία.

ΤΑΥΡΟΣ: Το να πιάνεται ο Κρόνος με την κυβερνήτη σου, την Αφροδίτη, δεν μπορεί να σε αφήνει ανεπηρέαστο, όπου κι αν συμβαίνει. Στην προκειμένη, θέλει να σου πει πως όσο έκανες το θύμα, το έκανες, αλλά κάπου πρέπει να μπει μια τελεία, αν θες μια σχέση ή ακόμα και μια συνεργασία να έχει μπροστά της ένα υγιές μέλλον. Από την άλλη, θέλοντας και μη, κάποια σχέση μπορεί να τελειώνει εδώ και να μην υπάρχει καμία ευκαιρία και για κανέναν να κάνει κάτι να τη σώσει.

ΔΙΔΥΜΟΙ:Η σημερινή μέρα έχει για εσένα ένα αίσθημα... μοναξιάς. Έτσι, αν στηρίζεσαι στους άλλους και περιμένεις τη βοήθεια τους για να προχωρήσουν τα σχέδια και οι επιδιώξεις σου, τότε θα πρέπει να είσαι έτοιμος να εφαρμόσεις κάποιο εναλλακτικό σχέδιο, αφού το πιθανότερο είναι να μην επαληθευτούν οι προσδοκίες σου από αυτούς... Επίσης, είναι μια μέρα που δεν ευνοούνται οι επαφές -ούτε και οι οικονομικές συναλλαγές- με τους φίλους σου ή γενικότερα με τους ανθρώπους που συναναστρέφεσαι εκτός δουλειάς, γι’ αυτό δε θα ήταν άσχημη επιλογή να αυτοπεριοριστείς.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ζόρικη η σημερινή μέρα και για σένα Καρκίνε, με την Αφροδίτη και τον Κρόνο να σχηματίζουν μια δύσκολη όψη από δυο ζώδια που σε επηρεάζουν άμεσα, γι’ αυτό θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός σε θέματα σχέσεων και κυρίως συνεργασιών. Δεν είναι ώρα για νέα ξεκινήματα, αφού θα μπεις σε ένα κυκεώνα ευθυνών και υποχρεώσεων που καμία σχέση δε θα έχουν με όσα είχες φανταστεί. Προβλήματα όμως θα παρουσιαστούν και στις υπάρχουσες σχέσεις και συνεργασίες που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχτούν αξεπέραστα.

ΛΕΩΝ: Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Κρόνο έρχεται να βάλει εμπόδια σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα ταξίδια και τις μετακινήσεις σου, αφού κάποιοι λόγοι υγείας ή κάποιος τραυματισμός μπορεί να ανατρέψει τα σχέδια σου. Από την άλλη αν βρίσκεσαι σε διαδικασία διαζυγίου ή αν υπάρχουν νομικές εμπλοκές σε κάποια συνεργασία σου οι εξελίξεις δε φαίνεται να σε ευνοούν αυτές τις μέρες, γι’ αυτό όσο περνάει απ’ το χέρι σου καλό θα ήταν να τις αναβάλεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ : Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Κρόνο έρχεται σήμερα να σε πιέσει ψυχολογικά, αφού αναμένεται να επηρεάσει την ερωτική, αλλά και τη σεξουαλική σου ζωή. Αν είσαι σε μια σχέση που για τον άλφα ή τον βήτα λόγο νιώθεις ότι δεν καλύπτεσαι, ο Κρόνος σε πιέζει για αποφάσεις εδώ και τώρα. Από την άλλη, είναι μια φάση που απαιτεί προσοχή και στους οικονομικούς χειρισμούς σου, αφού αν έχεις πάρει ήδη κάποια ρίσκα θα πρέπει να κινηθείς πολύ υπεύθυνα, ενώ αν ετοιμάζεσαι να πραγματοποιήσεις κάποιο οικονομικό άνοιγμα τώρα, καλό θα ήταν να το αφήσεις για τον άλλο μήνα.

ΖΥΓΟΣ: Η όψη που σχηματίζουν η Αφροδίτη με τον Κρόνο σου βάζει εμπόδια σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων. Έτσι είναι πιθανό κάποια δικά σου πρόσωπα από το οικογενειακό σου περιβάλλον να μη συμφωνούν με τις επιλογές που κάνεις στα προσωπικά σου ή με κάποιο τρόπο έρχονται σε κόντρα με το ταίρι σου. Από την άλλη φαίνεται να προκύπτουν και κάποιου είδους απογοητεύσεις στη σχέση με το ταίρι σου, οι οποίες είναι πιθανόν να σου δημιουργήσουν μια έντονη αίσθηση ανασφάλειας και να σου ξυπνήσουν κάποια τραύματα του παρελθόντος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Κρόνο που πραγματοποιείται σήμερα αγγίζει για εσένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εργασιακή σου καθημερινότητα, αλλά και την υγεία σου. Έτσι είναι πιθανό να προκύψουν διαμάχες που θα κλονίσουν τις σχέσεις με τους συναδέλφους σου ή να δεις ότι κάτι που είχες συμφωνήσει στα εργασιακά δεν τηρείται κι από την άλλη πλευρά. Από την άλλη, αν υπάρχουν ενδείξεις για κάποιο θέμα υγείας που έχεις παραμελήσει, τώρα θα βγει έντονα στην επιφάνεια, γι’ αυτό όσο νωρίτερα κινητοποιηθείς, τόσο το καλύτερο.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η δύσκολη όψη που σχηματίζουν ο Κρόνος με την Αφροδίτη επηρεάζει άμεσα τη διάθεση σου, αλλά και την τσέπη σου. Έτσι στο συναισθηματικό τομέα φαίνεται ότι το παραμικρό γεγονός είναι ικανό να κλονίσει την αίσθηση ασφάλειας στη σχέση σου. Από την άλλη, στα οικονομικά σου μπορεί να προκύψουν απώλειες τις οποίες δεν είχες υπολογίσει, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για ρίσκα, αφού μπορεί να δημιουργήσεις χρέη που θα δυσκολευτείς για καιρό να τα ξεπληρώσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με τον κυβερνήτη σου, τον Κρόνο, από το ζώδιο σου να βρίσκεται σε όψη με την Αφροδίτη η κατάσταση στο σπίτι είναι απαιτητική και άκρως πιεστική. Θα είναι δύσκολο σήμερα να βρεις ηρεμία και διαρκώς θα πρέπει να τρέχεις για να καλύψεις τις απαιτήσεις ανθρώπων που όμως αντί να σου το αναγνωρίζουν και να προσπαθήσουν να σε διευκολύνουν σου δίνουν την εντύπωση ότι δεν εκτιμούν αυτά που τους προσφέρεις. Ίσως βέβαια αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι δείχνεις πως ό,τι κάνεις το κάνεις από υποχρέωση κι όχι επειδή όντως το νιώθεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μπορεί τώρα με την Αφροδίτη στον Κριό να έχεις μια πιο θετική και πιο καλοπροαίρετη οπτική για τους ανθρώπους που γνωρίζεις αυτό το διάστημα, έρχεται όμως ο Κρόνος απ’ τον Αιγόκερω να σε ξυπνήσει και να σε κάνει να δεις ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι ιδανικά πλασμένος, αλλά και ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και να δουν το συμφέρον τους. Αν εσύ για τον οποιονδήποτε λόγο νιώθεις ότι κάτι χρωστάς σε αυτόν τον κόσμο και πως αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στη ζωή σου για να ξεπληρώσεις, μπορείς να τους το δώσεις. Αλλά να σου είναι ξεκάθαρο...

ΙΧΘΥΕΣ: Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Κρόνο αυτές τις μέρες θα δυσκολέψει το κομμάτι των φιλικών σου σχέσεων και θα επηρεάσει την κοινωνική σου ζωή, αφού μπορεί να απογοητευτείς από κάποιους ανθρώπους που εσύ έχεις επιλέξει να εμπιστευτείς, αλλά αυτοί δεν αποδεικνύονται αντάξιοι της εμπιστοσύνης σου. Από την άλλη όσον αφορά στα οικονομικά σου, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για συμφωνίες, αλλά ούτε και για δανεικά, αφού με κάποιο τρόπο δύσκολα θα γυρίσουν στην αρχική του θέση, είτε δανείσεις, είτε δανειστείς.

