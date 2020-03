Κοινωνία

Κορονοϊός: Η λίστα με τα κλειστά σχολεία

Αναστέλλεται η λειτουργεία 28 σχολείων από τη μία ως την άλλη άκρη της χώρας. Δείτε αναλυτικά ποια κλείνουν και για πόσο.

Την αναστολή της λειτουργίας σχολείων που έχουν ομάδες μαθητών που έχουν επιστρέψει από οργανωμένες σχολικές εκδρομές σε περιοχές με τοπική μετάδοση της νόσου στην Ιταλία ή που ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα κορoνοϊού εισηγήθηκε η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο της προστασίας έναντι του κορoνοϊού COVID-19.

Συνολικά, είκοσι οκτώ σχολικές μονάδες καλούνται να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Ειδικότερα, για το χρονικό διάστημα από 3 Μαρτίου 2020 μέχρι και 13 Μαρτίου 2020 θα αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία τους τα σχολεία:

- 4ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου

- 4ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου

- 11ο Λύκειο Περιστερίου

- 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών

- 1ο Γυμνάσιο Γλυφάδας

- 1ο ΓΕΛ Γλυφάδας

- 19ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου

- 5ο Δημοτικό Περιστερίου

- 14ο Γυμνάσιο Περιστερίου

- Λεόντειο Λύκειο Πατησίων

Επίσης, για το χρονικό διάστημα από 3 Μαρτίου 2020 μέχρι και τις 17 Μαρτίου 2020 καλούνται να αναστείλουν τη λειτουργία τους τα σχολεία:

- 5ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης

- 3ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης

- 2ο Νηπιαγωγείο Μενεμένης

- 3ο Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις Μενεμένης

Τέλος, καλούνται να αναστείλουν τη λειτουργία τους τα σχολεία:

- Νηπιαγωγείο «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ», από 3/32020 μέχρι και 8/3/2020

- Γυμνάσιο και Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών, από 3/3/2020 μέχρι και 8/3/2020

- Γυμνάσιο και Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού, από 3/3/2020 μέχρι και 8/3/2020

- 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, από 3/3/2020 μέχρι και 8/3/2020

- 2ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, από 3/3/2020 μέχρι και 8/3/2020

- 1ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, από 3/3/2020 μέχρι και 8/3/2020

- 2ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, από 3/3/2020 μέχρι και 8/3/2020

- 3ο ΓΕΛ Ξάνθης, από 3/3/2020 μέχρι και 6/3/2020

- 1ο ΕΠΑΛ Επανωμής, από 3/3/2020 μέχρι και 11/3/2020

- 8ο ΕΚ Επανωμής, από 3/3/2020 μέχρι και 11/3/2020

- 37ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης, από 3/3/2020 μέχρι και 7/3/2020

- 64ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης, από 3/3/2020 μέχρι και 7/3/2020

- 17ο Γυμνάσιο Αθήνας, από 3/3/2020 μέχρι και 7/3/2020

-17ο ΓΕΛ Αθήνας, από 3/3/2020 μέχρι και 7/3/2020.