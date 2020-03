Αθλητικά

ΝΒΑ: Πολυτιμότερος παίκτης της Ανατολής ο Giannis (βίντεο)

Σταματημό δεν έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που επιβραβεύτηκε ξανά για τις επιδόσεις του.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο ΝΒΑ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζονται και φυσικά οι διακρίσεις δεν... περισσεύουν! O Giannis ήταν εκπληκτικός στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια και με μέσο όρο 28.5 πόντους, 16.5 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ βοήθησε τους Μπακς να πάρουν ισάριθμες νίκες και αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης της ανατολής για την εβδομάδα που πέρασε.

Στη Δύση πολυτιμότερος παίκτης αναδείχτηκε ο Κρίσταπς Πορζίνγκις που οδήγησε τους Ντάλας Μάβερικς σε ρεκόρ 3-1 έχοντας 26.3 πόντους, 11.8 ριμπάουντ και 2.3 κοψίματα ανά παιχνίδι.