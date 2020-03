Πολιτική

Έβρος: Στα ελληνοτουρκικά σύνορα ο Μητσοτάκης με τους επικεφαλής της ΕΕ

Το πρόγραμμα της επίσκεψης – στήριξης των κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων προς την Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί σήμερα Τρίτη τα χερσαία σύνορα του Έβρου μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Όπως ενημέρωσε το Μέγαρο Μαξίμου, στον Έβρο θα βρίσκονται επίσης, μαζί με τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από πλευράς του, αναγνώρισε το δικαίωμα της Ελλάδας να επιβάλλει τη νομοθεσία της στα σύνορά της

Σχετικά με το πρόγραμμα της επίσκεψης του πρωθυπουργού και των επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ αύριο στον Έβρο η κυβέρνηση ενημέρωσε τα εξής:

Οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι θα αφιχθούν στην Αλεξανδρούπολη στις 13:05 ώρα Ελλάδος, όπου θα τους υποδεχτεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ίδια ώρα θα φτάσουν στην Αλεξανδρούπολη ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εσωτερικών της Κροατίας, Ντάβορ Μποζίνοβιτς, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην επίσκεψη στον Έβρο.

Στη συνέχεια, οι αξιωματούχοι θα πετάξουν με ελικόπτερο πάνω από τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και στις 14:15 θα προσγειωθούν στην περιοχή της Ορεστιάδας, όπου θα επισκεφτούν το Φυλάκιο 1. Θα ακολουθήσει ενημέρωση από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.

Στις 15:30, ο πρωθυπουργός και οι επικεφαλής των τριών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Μισέλ , κα. Φον ντερ Λάιεν και κ. Σασόλι , θα κάνουν κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ, στο Πνευματικό Κέντρο των Καστανιών.

Στις 17:30 ο πρωθυπουργός θα παραθέσει δείπνο στους Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Αλεξανδρούπολη.