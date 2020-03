Κόσμος

Ισραήλ: Μεγάλη νίκη Νετανιάχου στις εκλογές

Κόντρα σε όλα τις προβλέψεις, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ κατάφερε να επιβιώσει πολιτικά.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος προσεχώς θα βρεθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου σε μια δίκη για σειρά υποθέσεων διαφθοράς, πανηγύρισε σήμερα την «πιο μεγάλη νίκη της ζωής του», «ενάντια σε όλες τις προβλέψεις», στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Δευτέρα και θεωρούνταν απολύτως κρίσιμες για την πολιτική του επιβίωση.

«Θυμάμαι την πρώτη μας νίκη το 1996, αλλά απόψε η νίκη είναι ακόμα πιο μεγάλη καθώς ήρθε ενάντια σε όλες τις προβλέψεις», τόνισε ο αρχηγός του Λικούντ, χωρίς να κρύβει την ικανοποίησή του διότι διέψευσε τα προγνωστικά όσων «προφήτευαν το τέλος της εποχής Νετανιάχου» στο Ισραήλ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, 70 ετών, εξελέγη για πρώτη φορά πρωθυπουργός του Ισραήλ το 1996, πριν χάσει την εξουσία τρία χρόνια αργότερα. Επέστρεψε στα πράγματα το 2009 και ηγήθηκε έκτοτε, χωρίς διακοπή, της ισραηλινής κυβέρνησης — είναι πλέον ο πρωθυπουργός με την πιο μακρά θητεία στην ιστορία του εβραϊκού κράτους.

Αυτή «είναι η σημαντικότερη νίκη της ζωής μου», είπε ο Νετανιάχου στους υποστηρικτές του που συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ, μετά την τρίτη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, έπειτα από δύο διαδικασίες στις οποίες δεν κατάφερε να πάρει διαφορά από τον αντίπαλό του Μπένι Γκαντς.

«Είναι καιρός να σταματήσουμε τις ψηφοφορίες και να σχηματίσουμε κυβέρνηση (...). Θα είμαι πρωθυπουργός όλων των ισραηλινών πολιτών, είναι καιρός να ενωθούμε», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, η δίκη του οποίου για διαφθορά, κατάχρηση και κατάχρηση εμπιστοσύνης αναμένεται να αρχίσει σε δύο εβδομάδες στην Ιερουσαλήμ.

Τα exit polls πιστώνουν στο Λικούντ του Νετανιάχου 36 ως 37 έδρες, έναντι 32 ως 34 για την παράταξη Μπλε & Λευκό του Γκαντς.

Μαζί με τους συμμάχους του, τη ριζοσπαστική δεξιά και υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα, το Λικούντ του Νετανιάχου μπορεί να λογαριάζει ότι θα διαθέτει συνολικά 59 έδρες, δύο λιγότερες από την πλειοψηφία στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, πάντα κατά τα έξιτ πολ.

«Μοιράζομαι το αίσθημα της απογοήτευσης και της οδύνης που νιώθετε. Άλλο αποτέλεσμα περιμέναμε», είπε νωρίτερα στους υποστηρικτές του ο Γκαντς.