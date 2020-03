Κοινωνία

Δήμαρχος Ορεστιάδας στον ΑΝΤ1: Οργανωμένη επίθεση με drones και χημικά

Για μειωμένο αριθμό ανθρώπων που περιμένουν να περάσουν τα σύνορα, κάνει λόγο ο δήμαρχος της περιοχής, που τονίζει ότι γίνεται οργανωμένη επίθεση.

Πιο ήρεμη χαρακτηρίζει ο δήμαρχος Ορεστιάδας την κατάσταση στον Έβρο το τελευταίο 24ώρο, αφού όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είναι εμφανώς μειωμένος ο αριθμός των ατόμων που περιμένουν από την άλλη μεριά των συνόρων, όπως και αυτών που επιχειρούν να τα περάσουν, καθώς και αυτών που τα περνούν, καθώς συλλαμβάνονται.

«Φαίνεται ότι έχει περάσει σιγά σιγά το μήνυμα, ότι από εδώ δεν μπορούν να περάσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Β.Μαυρίδης, για να τονίσει πως «ένας σημαντικός αριθμός ατόμων έχει μετακινηθεί σε άλλα σημεία του Έβρου».

«Δεν πρέπει όμως να εφησυχάσουμε», προειδοποίησε χαρακτηρίζοντας «απρόβλεπτο παίκτη» τον Ερντογάν, αφού όπως είπε, «αναμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε τι αριθμό ατόμων θα στείλει».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «οργανωμένη επίθεση με drones από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με μετανάστευση, ούτε με προσφυγιά».

«Η τουρκική προπαγάνδα έχει οργιάσει, μιλούν για νεκρούς που δεν υπάρχουν, για βία που δεν ασκείται», συμπλήρωσε και έκανε έκκληση στους Ευρωπαίους αξιωματούχους που θα βρεθούν σήμερα στο σημείο, «να καταλάβουν ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά» και να «μετατρέψουν σε έμπρακτες ενέργειες» τις υποσχέσεις τους.

«Η ΕΕ να πάρει εκείνα τα μέτρα για να θωρακίσει τα σύνορά της», σημείωσε σχετικά.

Τέλος, ο δήμαρχος εξέφρασε τη «βαθύτατη ευγνωμοσύνη σε όσους επικοινωνούν μαζί μας για να μας στηρίξουν με όποιον τρόπο μπορούμε».