Πολιτική

Αυστηρή απάντηση του ΥΠΕΞ στην τουρκική προπαγάνδα

«Η Τουρκία επί χρόνια μένει μετεξεταστέα στα μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τονίζεται από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σαφή απάντηση σε αυστηρό ύφος δίνει το υπουργείο Εξωτερικών στις κατηγορίες του Τούρκου προέδρου Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν και στις ψεύτικες ειδήσεις που μεταδίδει η τουρκική κυβέρνηση. Μια χώρα που «κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις, δεν είναι σε θέση να κουνά δάχτυλο σε κανέναν» επισημάνει.

«Όταν μια χώρα εργαλειοποιεί ανθρώπους ως πολιορκητικό κριό, κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για να τους παραπλανήσει και παραβιάζει συστηματικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών, δεν είναι σε θέση να κουνά το δάκτυλο σε κανέναν», σημειώνεται από το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Και βέβαια δεν είναι σε θέση να δίνει μαθήματα Διεθνούς Δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 'Αλλωστε, σε αυτά τα μαθήματα, η Τουρκία επί χρόνια μένει μετεξεταστέα», προσθέτει.