“Super Tuesday”: σταρ του Χόλιγουντ καλούν τους πολίτες να ψηφίσουν στις εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ

Μερικοί από τους σπουδαιότερους κινηματογραφικούς αστέρες των τελευταίων 12 μηνών ενώνονται και συσπειρώνουν τους ψηφοφόρους για να ψηφίσουν στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Το W Magazine συγκέντρωσε τους νικητές των βραβείων Όσκαρ, Μπραντ Πιτ, Λόρα Ντερν και τους υποψηφίους, Σκάρλετ Τζοχάνσον και Σαρλίζ Θερόν ενόψει των προκριματικών προεδρικών εκλογών και τη "Super Tuesday", Τρίτη 3 Μαρτίου.

Το μήνυμα του βίντεο προωθεί την ιδέα της μαζικής συμμετοχής των πολιτών στην ψηφοφορία, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους προτιμήσεις.

"Ψηφίζω επειδή πιστεύω στην αλλαγή" λένε οι Μπραντ Πιτ, Λόρα Ντερν και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί, όπως οι Άνταμ Σάντλερ, Σίνθια Ερίβο, Αντόνιο Μπαντέρας, Κρις Έβανς, Ολίβια Γουάιλντ , Ντακότα Φάνινγκ κ.ά. στο βίντεο.

Για πολλούς διάσημους, η ανάληψη πιο ενεργού ρόλου στον πολιτικό διάλογο είναι ένας τρόπος για να σταλεί ένα μήνυμα σχετικά με τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ο Μπραντ Πιτ κατέστησε σαφή την άποψή του για τον σημερινό πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του όταν του απονεμήθηκε το Όσκαρ Καλύτερης Β' Ανδρικής Ερμηνείας για τον ρόλο του στην ταινία "Κάποτε στο Χόλιγουντ".

"Μου είπαν ότι έχω μόνο 45 δευτερόλεπτα εδώ, που είναι 45 δευτερόλεπτα περισσότερα από ό, τι η Γερουσία έδωσε στον Τζον Μπόλτον αυτή την εβδομάδα", είπε από τη σκηνή.

Ο Μπραντ Πιτ αναφερόταν στον Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε εθνικά θέματα, στον οποίο οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές δεν επέτρεψαν να καταθέσει στη δίκη Τραμπ ενώ δεν δέχθηκαν καμία κατάθεση από κανέναν άλλο μάρτυρα.