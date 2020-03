Κοινωνία

Πρόεδρος Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων στον ΑΝΤ1: Πιο ήρεμη η κατάσταση στις Καστανιές

Το μήνυμα φαίνεται να ελήφθη και οι άνθρωποι που περίμεναν από την άλλη μεριά των συνόρων να αποχωρούν.

«Καλύτερη» από τις προηγούμενες μέρες χαρακτήρισε την κατάσταση ο πρόεδρος των συνοριοφυλάκων μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το κλίμα που επικρατεί στο φυλάκιο των Καστανέων.

Όπως είπε ο Παναγιώτης Χαρέλας «περάσαμε δύσκολα τις πρώτες μέρες, με τις ενισχύσεις όμως που ήρθαν βοηθηθήκαμε».

«Χθες το βράδυ καταφέραμε και αποτρέψαμε μετανάστες να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος, από περιοχές πέραν των Καστανέων», συμπλήρωσε ο ίδιος, τονίζοντας ότι οι πληθυσμοί έχουν μεταφερθεί σε άλλες περιοχές.

«Το χερσαία σύνορα είναι 200χλμ.», είπε, σημειώνοντας ότι, «τις πρώτες μέρες των εξαγγελιών αυτά τα 200χλμ φυλάχθηκαν από λίγους συναδέλφους μου, που είχαν βάρδια. Και τα 200χλμ ήταν γεμάτα με ανθρώπους».

«Έχουν τεράστια ψυχικά αποθέματα», είπε αναφερόμενος στους συναδέλφους του, ευχαριστώντας «όλους αυτούς που μας στηρίζουν».

«Δε μας αιφνιδιάζει η προπαγάνδα, όλα τα χρόνια κατηγορούμασταν με όλη αυτήν την προπαγάνδα, που τώρα τη βλέπει όλος ο κόσμος», κατέληξε ο ίδιος.

Όπως φαίνεται και από το ρεπορτάζ, οι πληθυσμοί που τα προηγούμενα 24ώρα βρίσκονταν στο τελωνείο των Καστενέων, μετακινούνται αφενός προς άλλα σημεία των συνόρων, κυρίως όμως φαίνεται να επιστρέφουν στην Κωνσταντινούπολη.