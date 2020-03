Τοπικά Νέα

Φωτιά σε αποθήκη ΜΚΟ στη Χίο (εικόνες)

Ρουχισμός και άλλα αντικείμενα καταστράφηκαν στη φωτιά, που πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη που διατηρούσε Μη Κυβερνητική Οργάνωση στη Χίο.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από άγνωστη αιτία στις 3:30 περίπου τα ξημερώματα πήρε γρήγορα διαστάσεις, αφού στο χώρο υπήρχαν ρούχα και άλλα εύφλεκτα αντικείμενα, που καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν μικρές ζημιές στον όροφο πάνω από το χώρο όπου βρισκόταν η αποθήκη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου.

Την ίδια ώρα, οι περίπου 300 πρόσφυγες και μετανάστες που έφτασαν τα τελευταία 24ώρα στο νησί, φιλοξενούνται στην πόλη της Χίου και στα Καρδάμυλα.

Φωτογραφίες: politischios.gr, astraparis.gr