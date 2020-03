Life

Ο Λεωνίδας Κακούρης για τις “Άγριες Μέλισσες” και το χαμό της αδελφής και του πατέρα του (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η μαγική σχέση με τα παιδιά του και το χρέος που του άφησε ο πατέρας του, που χάθηκε τη μέρα που θα του έλεγε πως πέρασε στο πανεπιστήμιο.