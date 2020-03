Κοινωνία

Στάντζος στον ΑΝΤ1: Νιώθουμε ασφαλείς, αλλά χρειαζόμαστε στήριξη (βίντεο)

Το αίτημα για άμεση αποσυμφόρηση των νησιών, επανέλαβε ο δήμαρχος ανατολικής Σάμου, μιλώντας στον ΑΝΤ1.