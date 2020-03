Κοινωνία

Πορεία και κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα

Μετ’ εμποδίων οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας.

Μετ’ εμποδίων θα διεξαχθεί σήμερα, Τρίτη, η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, λόγω του προγραμματισμένου μαθητικού συλλαλητηρίου στις 12 στα Προπύλαια και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα θέσει σε ισχύ η Τροχαία.

Με κάλεσμά της η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας δηλώνει: «Παλεύουμε για σχολείο που να τα δίνει όλα σε όλους! Οχι λίγα σε κάποιους!». Την κινητοποίηση στηρίζει με απόφασή της και η ΟΛΜΕ, που έχει κηρύξει διευκολυντική στάση εργασίας 12.00 – 14.00.

Οι μαθητές βάζουν στο στόχαστρό τους τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το Λύκειο και την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, που αναμένεται να αποτυπωθούν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Σύμφωνα με την ΣΕΜΑ, η κυβέρνηση, διατηρώντας την ουσία των ρυθμίσεων και των εξαγγελιών που δεν πρόλαβε να εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάει αυτό το έργο ένα βήμα παραπέρα, φέρνοντας το αντίθετο ακριβώς από αυτό που δίκαια ζητούν οι μαθητές: Ενα σχολείο εξοντωτικό που και πάλι δεν θα μορφώνει. Πολλαπλές εξετάσεις στο Λύκειο που θα μετρούν για την πρόσβαση, επαναφορά της «Τράπεζας Θεμάτων», Εθνικό Απολυτήριο, «βάση του 10», μείωση εισακτέων στα κεντρικά ΑΕΙ και μεγάλος κόφτης στις μετεγγραφές είναι τα βασικά στοιχεία των κυβερνητικών εξαγγελιών.