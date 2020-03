Κοινωνία

Έβρος: Δεκάδες συλλήψεις και χιλιάδες αποτροπές εισόδου στη χώρα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εμφανώς λιγότερες οι απόπειρες εισόδου στη χώρα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν Ελληνική Αστυνομία και Στρατός.

Από τις 06:00 το πρωί της Καθαράς Δευτέρας ως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης δεν επιτράπηκε η παράνομη είσοδος στην Ελλάδα, στην περιοχή του Έβρου, συνολικά σε 5.183 άτομα.

Στο ίδιο διάστημα συνελήφθησαν 45 άτομα κυρίως από Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μαρόκο και Μπαγκλαντές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας 1000 περίπου άτομα επιχείρησαν μαζικά να εισέλθουν παράνομα σε ελληνικό έδαφος στο Δέλτα του Έβρου.

Η μαζική απόπειρα παράνομης εισόδου στο Ελληνικό-Ευρωπαϊκό έδαφος αποτράπηκε από πολύ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που βρίσκονταν στο σημείο. Στη συνέχεια, τα άτομα υποχώρησαν προς το εσωτερικό της Τουρκίας.

Ο ελληνικός στρατός και η αστυνομία συνεχίζουν να επιτηρούν σε αυξημένη ετοιμότητα όλα τα σημεία κατά μήκος των χερσαίων συνόρων και του Έβρου ποταμού, με ιδιαίτερη έμφαση στο νότιο τμήμα που δέχεται αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη πίεση.

Οι συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί σε κέντρα κράτησης μεταναστών και οι καταδικασθέντες (για παράνομη είσοδο) σε καταστήματα κράτησης.

"Το μήνυμα ότι δεν περνά κανείς φαίνεται να έχει περάσει", δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Ορεστιάδας, παραδεχόμενος ότι η κατάσταση έχει ηρεμήσει από το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, εφιστώντας ωστόσο την προσοχή στο ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να ανατραπεί, αφού είναι η Τουρκία που στέλνει χιλιάδες ανθρώπους στα σύνορα με την Ελλάδα.

Και ο πρόεδρος των συνοριοφυλάκων, μιλώντας επίσης στον ΑΝΤ1, σημείωσε ότι τις τελευταίες ώρες τα πνεύματα είναι ήρεμα στις Καστανιές, οι πληθυσμοί, ωστόσο, εξαπλώνονται σε άλλες περιοχές του Έβρου.

Πάνω από 1000 αφίξεις στα νησιά του βορείου Αιγαίου

Μειωμένες είναι και οι αφίξεις στο Αιγαίου, αφού το Λιμενικό προχώρησε το τελευταίο 24ώρο στη διάσωση και περισυλλογή 115 μεταναστών και προσφύγων σε τρία περιστατικά έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος από το πρωί της Δευτέρας 03/03 έως σήμερα το πρωί της Τρίτης 04/03 στελέχη του Λιμενικού διαχειρίστηκαν τρία περιστατικά έρευνας και διάσωσης σε θαλάσσιες περιοχές της Λέσβου, Λέρου και Κω.

Συγκεκριμένα στη Λέσβο περισυνελέγησαν 47 μετανάστες και πρόσφυγες, στη Λέρο 35 και στην Κω 33.

Το ίδιο διάστημα 404 μετανάστες και πρόσφυγες αποβιβάστηκαν με λέμβους σε 13 διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Αγαθονήσι, Φαρμοκονήσι, Κω, Σύμη και Μεγίστη.

Συνολικά στα νησιά του βορείου Αιγαίου την Κυριακή και την καθαρή Δευτέρα 1 και 2 Μαρτίου πέρασαν 1119 άτομα. Την Κυριακή στη Λέσβο πέρασαν 518 άτομα, στη Χίο 253 και στη Σάμο 83. Την Καθαρή Δευτέρα στη Λέσβο πέρασαν 94 άτομα, στη Χίο 79 και στη Σάμο 92.

Στα νησιά καταφθάνουν αρματαγωγά, όπου θα φιλοξενηθούν προσωρινά μόνο οι οικογένειες που έφτασαν εκεί, μέχρις ότου απελαθούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ.