Κοινωνία

Σοκ: Ημίγυμνο πτώμα έξω από σχολείο (εικόνες)

Συναγερμός στις Αρχές, καθώς εντοπίστηκε πτώμα γυναίκας κοντά σε σχολείο. Φορούσε μόνο εσώρουχα και το κεφάλι της ήταν καλλυμένο.

Μια 44χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή το πρωί στη Βέροια, επί της οδού 25ης Μαρτίου, απέναντι από το 6ο Γυμνάσιο της πόλης.

Το πτώμα της γυναίκας βρισκόταν εκτός δρόμου και ήταν χωρίς ρούχα (μόνο με εσώρουχα). Το κεφάλι της ήταν καλυμμένο με μια μπλούζα, ενώ δεν είχε εμφανή εξωτερικά τραύματα που να υποδηλώνουν την αιτία θανάτου της.

Στο σημείο έσπευσαν πολλές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τη σορό, ενώ υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην δουν τα παιδιά του 6ου Γυμνασίου τις εικόνες, καθώς εκείνη την ώρα προσέρχονταν στο σχολείο τους.

Φως στα αίτια του θανάτου θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται να διενεργηθεί εντός της ημέρας.

Πηγή: inveria.gr