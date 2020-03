Πολιτική

Μητσοτάκης από Έβρο: Εθνική η προσπάθεια – Κανένας δε θα περάσει παράνομα

Μήνυμα ενότητας έστειλε από τη Θράκη ο Πρωθυπουργός. «Τα σύνορα της Ελλάδας, είναι σύνορα της Ευρώπης», τόνισε.

Με χειροκροτήματα υποδέχτηκαν οι πολίτες στους δρόμους της Αλεξανδρούπολης τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος από το πρωί πραγματοποιεί περιοδεία στον Έβρο.

Ο πρωθυπουργός περπάτησε στους δρόμους της πόλης, συνομίλησε με πολίτες οι οποίοι του εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αποφασιστική στάση και πολιτική που τηρεί η κυβέρνηση και στάθηκε για καφέ με τις τοπικές αρχές.

«Το ηθικό είναι ακμαιότατο, να κάνουμε τη δουλειά μας, όλη η κοινωνία ενωμένη, εθνική η προσπάθεια, δεν θα περάσει κανείς παράνομα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την άφιξή του στην Αλεξανδρούπολη, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εκβιάζεται και δεν θα εκβιαστεί. «Τα σύνορα της Ελλάδας, είναι σύνορα της Ευρώπης», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Έβρος είναι πάντα όρθιος και η Θράκη πάντα όρθια», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός ευχαριστώντας τις Ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας αλλά και τους κατοίκους που όπως είπε: «βάζουν πάντα πλάτη».

Στο δεύτερο σταθμό της περιοδείας του, στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την κατάσταση σε όλο το μήκος των συνόρων.

Όπως αναφέρθηκε από τις αστυνομικές αρχές του φυλακίου, χθες και σήμερα η πίεση έχει μεταφερθεί στον Νότιο Έβρο, ενώ ειπώθηκε ακόμη ότι τη νύχτα υπήρξε απόπειρα από 1.000 ανθρώπους, σε συγκεκριμένο σημείο, για μαζική είσοδο στη χώρα, αλλά η απόπειρά τους απετράπη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι τουρκικές αρχές προωθούν σε συγκεκριμένα σημεία ανθρώπους με λεωφορεία προκειμένου να αυξήσουν την πίεση στα ελληνικά σύνορα. Οι ελληνικές αρχές επιτηρούν όλα τα σημεία και έχουν τον έλεγχο της κατάστασης.

Αναχωρώντας ο Πρωθυπουργός χαιρέτισε και ευχαρίστησε εθελοντές – φύλακες του Δέλτα Έβρου που είχαν έρθει να τον συναντήσουν.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το συνοριακό σταθμό των Κήπων, φτάνοντας μέχρι την γραμμή που αποτελεί το σύνορο των δυο χωρών πάνω στη γέφυρα του ποταμού.

Ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτησε και συνεχάρη το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής που βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα του ποταμού φυλάσσοντας τα σύνορα. Νωρίτερα, επισκέφθηκε τη στρατιωτική μονάδα στους Κήπους του Έβρου.

«Δεν θα περάσει κανείς παράνομα στη χώρα», υπογράμμισε ο κ.Μητσοτάκης ενώ συνομιλώντας με αξιωματικούς τόνισε: «Να στείλουμε, εδώ από τον Έβρο, μήνυμα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εκβιαστεί από κανέναν, ο οποίος θέλει να χρησιμοποιεί κατατρεγμένους ανθρώπους για να εξυπηρετήσει τους δικούς του σκοπούς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το οποίο γίνεται, χαίρομαι που βλέπω ότι το ηθικό είναι στην κυριολεξία ακμαιότατον. Σας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαστε σίγουροι ότι θα κάνετε ακριβώς αυτό που πρέπει. Τίποτα λιγότερο. Αυτό μας γεμίζει όλους με παρά πολλή σιγουριά, να μπορεί ο καθένας να κάνει τη δική του δουλειά. Και πάλι συγχαρητήρια».

Ο πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα, ενημερώθηκε για την κατάσταση στην περιοχή και τα επιχειρησιακά σχέδια, συνομίλησε και φωτογραφήθηκε με τους στρατιώτες ευχαριστώντας τους για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην πατρίδα.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός επέστρεψε στην Αλεξανδρούπολη όπου στις 13:05 θα υποδεχτεί τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

Όση ώρα ήταν στους Κήπους ο πρωθυπουργός, ελληνικό στρατιωτικό ελικόπτερο πραγματοποιούσε πτήση κατά μήκος των συνόρων.

Ο Πρωθυπουργός προσγειώθηκε με C130 στην Αλεξανδρούπολη, όπου σε λίγες ώρες θα υποδεχθεί την πρόεοδρο της Κομισιόν και τους προέδρους του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς επίσης και τον Πρωθυπουργό της Κροατίας - προέδρευουσας χώρας της ΕΕ - και τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά. Μαζί θα πετάξουν πάνω από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, εκεί όπου τις τελευταίες μέρες έχει συγκεντρωθεί χιλιάδες κόσμου που φτάνει με πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη, με σκοπό να περάσει σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Στη συνέχεια θα επισκεφτούν φυλάκιο της Ορεστιάδας και θα έχουν ενημέρωση από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, προτού παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στην Ελλάδα, καθώς και τη βούλησή τους για έμπρακτη υποστήριξη περαιτέρω φύλαξης των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων.

Ενημέρωση στους πρέσβεις των ευρωπαϊκών κρατών από τον Νίκο Δένδια

Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ενημερώνει τους πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Δένδιας πραγματοποιεί ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις σε μεταναστευτικό και την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων από τις ελληνικές αρχές, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στo twitter.