Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Βροχές, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα. Ποιες περιοχές θα πλήξουν τα φαινόμενα και πότε.

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τρίτη (03-03-2020) και από τα δυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, καθώς και τους θυελλώδεις νότιους ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ (03-03-2020) Από αργά το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και τη νύχτα στη δυτική Στερεά, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

2. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (04-03-2020)

α) Στη δυτική Ελλάδα τις πρωινές ώρες.

β) Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες. Σταδιακή εξασθένηση από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά.

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

3. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (05-03-2020) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα με βαθμιαία εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες.

Β. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Τρίτη (03-03-2020) στα πελάγη. Την Τετάρτη (04-03-2020) στο Αιγαίο θα φθάσουν τοπικά 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα εξασθενήσουν.