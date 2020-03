Κόσμος

Ινδονησία: “Ξύπνησε” το ηφαίστειο, έκλεισε το αεροδρόμιο (εικόνες)

Αεροπορικό χάος στην Ινδονησία, ύστερα από ισχυρή έκρηξη ηφαιστείου.

Το ηφαίστειο Μεράπι της Ινδονησίας, ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, εισήλθε σε φάση έκρηξης σήμερα, εκτοξεύοντας ένα γιγαντιαίο σύννεφο τέφρας σε ύψος 6.000 και πλέον μέτρων, γεγονός που ανάγκασε ένα αεροδρόμιο να κλείσει.

Οι αρχές δεν αύξησαν το επίπεδο συναγερμού μετά την έκρηξη, που σημειώθηκε νωρίς το πρωί, όμως ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου στην πόλη Σόλο, που αποκαλείται επίσης Σουρακάρτα, περίπου 40 χιλιόμετρα από τον κρατήρα.

«Ακουγόταν ένας ήχος σαν βροντή για τουλάχιστον πέντε λεπρά κι έβλεπα σύννεφα καπνού από το σπίτι μου», είπε ένας κάτοικος της περιφέρειας Μπολολάλι.

Ηφαιστειακή τέφρα που εκτοξεύθηκε από τον κρατήρα του ηφαιστείου Μεράπι, που βρίσκεται κοντά στην ινδονησιακή πολιτιστική πρωτεύουσα Γιογκγιακάρτα, έπεσε σε κοινότητες γύρω από αυτόν σε ακτίνα δέκα χιλιομέτρων.

Το κέντρο πρόληψης ηφαιστειακών και γεωλογικών κινδύνων απαγόρευσε στους κατοίκους να πλησιάζουν τον κρατήρα σε απόσταση μικρότερη των 3 χιλιομέτρων, προειδοποιώντας εναντίον των πιθανών ποταμιών λάβας, της έκλυσης καυτών νεφών, τοξικών αερίων, τέφρας, βράχων.

Το 2010, είχε σημειωθεί μεγάλη έκρηξη στο ηφαίστειο Μεράπι η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 300 ανθρώπους και ανάγκασε πάνω από 280.000 άλλους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Επρόκειτο για την πιο ισχυρή έκρηξη έπειτα από εκείνη του 1930, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 1.300 ανθρώπους. Μια έκρηξη το 1994 είχε εξάλλου στοιχίσει τη ζωή σε 60 ανθρώπους.

Η Ινδονησία, αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας αποτελείται από 17.000 νησιά και νησίδες και 130 ενεργά ηφαίστεια.

Η Ινδονησία πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου η τριβή τεκτονικών πλακών προκαλεί συχνά ισχυρούς σεισμούς και εκρήξεις ηφαιστείων.