ΠΟΥ για κορονοϊό: Η διεθνής κοινότητα έχει μπει σε αχαρτογράφητα νερά

Στη ραγδαία εξάπλωση του ιού σε χώρες εκτός Κίνας σχολιάζει και αναλύει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εκφράζοντας προβληματισμό.

Η διεθνής κοινότητα έχει εισέλθει σε αχαρτογράφητα νερά στη μάχη της κατά του κορονοϊού, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) καθώς ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στην Κίνα μειώθηκε δραματικά σήμερα, αλλά αυξήθηκε στο εξωτερικό με τις ΗΠΑ να καταγράφουν έξι νεκρούς.

Παγκοσμίως ο ιός έχει προκαλέσει περισσότερους από 3.100 θανάτους και πάνω από 90.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί παρότι έχει αλλάξει η τάση με εννιαπλάσια κρούσματα να σημειώνονται εκτός Κίνας παρά εντός, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η Κίνα έχει επιβάλει αυστηρή καραντίνα και ταξιδιωτικούς περιορισμούς για να κρατήσει τεράστια τμήματα του πληθυσμού μέσα επί εβδομάδες, μια πολιτική που φαίνεται να αποδίδει καθώς αυτόν τον μήνα μειώνεται ο αριθμός των νέων κρουσμάτων.

Ενώ η Ιταλία έχει επιβάλει αποκλεισμό σε ολόκληρες πόλεις, άλλες χώρες δεν έχουν επιβάλει και αντ΄αυτού έχουν απαγορεύσει την διοργάνωση μαζικών εκδηλώσεων και την είσοδο σε πρόσωπα που προέρχονται από χώρες με κρούσματα και έχουν μεταθέσει την ημερομηνία διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων.

Η Νότια Κορέα, το Ιράν και η Ιταλία είναι οι χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα από τον ιό, το ξέσπασμα του οποίου φέρεται να προήλθε από μια υπαίθρια αγορά πώλησης άγριων ζώων στην πόλη Ουχάν της κεντρικής Κίνας, στο τέλος του περασμένου χρόνου.

"Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά", δήλωσε χθες ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

"Ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει παθογόνο οργανισμό που προσβάλλει το αναπνευστικό και είναι ικανός να μεταδοθεί εντός της κοινότητας, αλλά που μπορεί και να περιοριστεί με τα κατάλληλα μέτρα", τόνισε ο ίδιος.

Η μετάδοση στην κοινότητα σημαίνει ότι οι ενδοπληθυσμιακές μολύνσεις δεν έχουν εισαχθεί από μια άλλη πληγείσα περιοχή.

Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τώρα μια πιθανή επιδημία με έξι νεκρούς ήδη στη βορειοδυτική πολιτεία της Ουάσινγκτον, όπου οι αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες πως ο στόχος στο πλαίσιο της μάχης κατά της ασθένειας είναι όχι πλέον ο περιορισμός, αλλά η μείωση.

"Ο κίνδυνος να μολυνθούμε όλοι μας θα αυξάνεται", είπε ο Τζεφ Ντάτσιν, ένας αξιωματούχος υγείας στην κομητεία Κινγκ, όπου έχουν σημειωθεί οι πέντε θάνατοι.

Στην περιοχή βρίσκεται το Σιάτλ, μια πόλη με πληθυσμό μεγαλύτερο από 700.000 κατοίκους.

Ο Λευκός Οίκος, ο οποίος κατηγορείται ότι υποβαθμίζει την απειλή από τον ιό, διατηρεί χαμηλούς τόνους.

Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς δήλωσε ότι μια θεραπεία "πιθανόν να είναι διαθέσιμη μέχρι το καλοκαίρι ή στις αρχές του φθινοπώρου".

Πιθανόν να αναφερόταν στο remdesivir, ένα αντιιικό φάρμακο που παρασκευάζει η φαρμακευτική εταιρεία Gilead, το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ενός αμερικανού ασθενή και βρίσκεται πριν από δύο εκτεταμένες δοκιμές τελικού σταδίου στην Ασία.

Ο Πενς ανακοίνωσε επίσης ότι αμερικανικές φαρμακευτικές εταιρείες συνεργάζονται σε μια κοινοπραξία για την καταπολέμηση του ιού και πρόσθεσε ότι η Νότια Κορέα και η Ιταλία-δύο από τις σφοδρότερα πληγείσες χώρες-θα ελέγχουν όλους τους επιβάτες πτήσεων με προορισμό τις ΗΠΑ.

Παρά την ύπαρξη υψηλού επιπέδου νοσοκομείων και την καινοτόμο έρευνα που επιτελείται στη χώρα, οι ΗΠΑ θεωρούνται ευάλωτες απέναντι σε μια επιδημία εξαιτίας των σκανδαλωδών ανισοτήτων στο σύστημα υγειονομικής φροντίδας με περίπου 28 εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες να είναι ανασφάλιστοι.

Σήμερα η Κίνα ανέφερε 125 νέα κρούσματα, την μικρότερη ημερήσια αύξηση τις τελευταίες έξι εβδομάδες με όλα τους, εκτός από 11, να έχουν σημειωθεί στην επαρχία Χουμπέι, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Ουχάν.

Ο αριθμός των νεκρών στην Κίνα αυξήθηκε σε 2.943 με 31 νέους θανάτους, όλοι στην Χουμπέι.

Κινέζοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για πρόοδο στη μάχη κατά της επιδημίας, η οποία έχει πλήξει την δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως και έχει απειλήσει να μειώσει την παγκόσμια ανάπτυξη.

Οι διεθνείς αγορές έπεσαν την περασμένη εβδομάδα αλλά ανέκαμψαν χθες έπειτα από την ανακοίνωση κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών ότι θα παρέμβουν αν χρειαστεί για να μειώσουν τον αντίκτυπο από τον κορονοϊό.

Υπουργοί Οικονομικών και επικεφαλής κεντρικών τραπεζών από τις χώρες της G7 θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το ζήτημα σήμερα.

Ειδικοί του ΟΗΕ σε θέματα δημόσιας υγείας έφθασαν χθες στο Ιράν για να βοηθήσουν στη διαχείριση της κρίσης καθώς η χώρα είναι η δεύτερη παγκοσμίως σε αριθμό νεκρών από τον ιό με 66 νεκρούς και πάνω από 1.500 κρούσματα.

Η Κίνα έστειλε ειδικούς στο Ιράν το Σάββατο ενώ η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία δεσμεύτηκαν να παράσχουν επείγουσα ιατροφαρμακευτική βοήθεια περιλαμβανομένων εξοπλισμού για την ανίχνευση του ιού, γαντιών και ειδικών στολών προστασίας.

Στην Ιταλία τουριστικά αξιοθέατα, περιλαμβανομένου του Καθεδρικού Ναού του Μιλάνου Duomo, άνοιξαν εκ νέου για τους επισκέπτες αλλά η πρόσβαση θα είναι περιορισμένη για την αποφυγή του συνωστισμού σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ο ιός.

Η Ιταλία, η περισσότερο πληγείσα χώρα στην Ευρώπη με περίπου 1.700 κρούσματα, ανακοίνωσε χθες ότι ο αριθμός των νεκρών από τον ιό αυξήθηκε στους 52.

Η Νότια Κορέα έχει καταγράψει τα περισσότερα κρούσματα εκτός Κίνας--πάνω από 5.000--και 28 θανάτους.

Ο ΠΟΥ έχει ανακοινώσει ότι ο ιός φαίνεται να πλήττει κυρίως τους ανθρώπους άνω των 60 ετών και εκείνους με υποκείμενη νόσο.

Το ποσοστό θνητότητάς του κυμαίνεται στο 2 με 5%--υψηλότερο δηλαδή από την εποχική γρίπη.