Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νεότερη ενημέρωση για τα κρούσματα στην Ελλάδα

Η επίσημη ενημέρωση για τα κρούσματα στην Ελλάδα και την κατάσταση της υγείας των ασθενών.

Επτά παραμένουν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως ανέφερε στη σημερινή ενημέρωση των ιατρικών συντακτών ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Σωτήρης Τσιόδρας.

Σε καλή κατάσταση οι επτά νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία αναφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Από τα επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ιχνηλατήθει 270 επαφές.

Εξιτήριο πήραν οι δύο επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο που ήταν στο Σωτήρια.

Συνολικά έχουν ελεγχθεί 570 ύποπτα κρούσματα.

Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την εξάπλωση του ιού σε χώρες εκτός Κίνας, αφού όπως παρατηρείται, τα καταγεγραμμένα κρούσματα εκτός Κίνας είναι πλέον εννιαπλάσια από αυτά της χώρας από όπου ξεκίνησε η επιδημία.