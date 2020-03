Κοινωνία

Προκλητικό παραλήρημα του κατηγορούμενου στη δίκη Τοπαλούδη: Έχω πάρει ναρκωτικά

Παραιτήθηκε της νομικής εκπροσώπησής του, δηλώνοντας ότι έχει πάρει ναρκωτικά. Διακοπή της δίκης.

Σε παραληρηματική κατάσταση εμφανίστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο 23χρονος Ροδίτης, που κατηγορείται ότι μαζί με ακόμη έναν νεαρό αλβανικής καταγωγής βασάνισαν, βίασαν και σκότωσαν την φοιτήτρια Ελένη Τοπαλούδη, πριν έναν χρόνο στην Ρόδο.

Ο 23χρονος, πριν ακόμη ξεκινήσει η συνεδρίαση του δικαστηρίου άρχισε να μιλά προς την άδεια, εκείνη την στιγμή, Έδρα, λέγοντας πως δεν είναι δολοφόνος και πως δεν τον εκπροσωπεί ο συνήγορος του, Θόδωρος Μαντάς. Στον μονόλογο που είχε, απευθυνόμενος σε απόντες δικαστές, ο νεαρός ανέφερε πως ζητά αποδείξεις για όσα του καταλογίζουν, ενώ ειδικά στην εισαγγελέα, κοιτώντας την καρέκλα της στην Έδρα, είπε: «Κυρία εισαγγελέα θέλω αποδείξεις, θέλουν να με σταυρώσουν σαν τον παππού μου. Εγώ την Ελένη την βοήθησα, έκλαψα για την πάρτη της».

Ο κατηγορούμενος δημιούργησε ένταση στην αίθουσα, ενώ στράφηκε κατά του συγκατηγορουμένου του απειλώντας τον ότι «θα του σπάσει τα κόκαλα», κατά της γιαγιάς του που επιχείρησε να τον ηρεμήσει, λέγοντάς της «φύγε μακριά, όλο το σόι μακριά μου», αλλά και εναντίον των αστυνομικών που έσπευσαν να χωρίσουν τους δύο κατηγορούμενους στο εδώλιο, ώστε να μην επιτεθεί ο έναν στον άλλον.

Όταν ανέβηκε το δικαστήριο στην Έδρα, ο νεαρός Ροδίτης συνέχισε να μιλά με ένταση και είχε τον εξής διάλογο με την πρόεδρο:

Πρόεδρος: Τι συμβαίνει κύριε κατηγορούμενε;

Κατηγορούμενος: Θέλουν να με βάλουν φυλακή άδικα, θα εκπροσωπήσω μόνος μου τον εαυτό μου …

Πρόεδρος: Έχετε άλλον συνήγορο

Κατηγορούμενος: Μόνος μου…

Πρόεδρος: Πως είστε;

Κατηγορούμενος: Σούπερ.

Πρόεδρος: Έχετε καταναλώσει ουσίες;

Κατηγορούμενος: Ναρκωτικά.

Πρόεδρος: Που τα βρήκατε;

Κατηγορούμενος: Μαγικά.

Εισαγγελέας: Έχετε διάθεση νομίζω …πηγαίνετε προς τα πίσω.

Κατηγορούμενος: Φεύγω από το δικαστήριο.

Η στάση του κατηγορουμένου, που ενόσω ήταν άδεια η Έδρα έλεγε ότι δεν τον εκπροσωπεί ο συνήγορος του και ότι «δεν είμαι δολοφόνος, δεν είμαι βιαστής. Μόνος μου θα εκπροσωπήσω των εαυτό μου. Όλα τα έκανε ο άλλος. Είμαι ληστής και εφοπλιστής και όχι βιαστής, το ξέρουν όλοι», δεν άλλαξε όταν το δικαστήριο τον ρώτησε αν επιθυμεί να ανακαλέσει την εντολή του προς τον κ. Μαντά. Ο 23χρονος απάντησε πως δεν επιθυμεί να εκπροσωπείται από τον μέχρι τώρα συνήγορο του και έτσι το δικαστήριο όρισε δύο νέους δικηγόρους και διέκοψε την συνεδρίαση για δύο ώρες.

Λίγο πριν, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε από το δικαστήριο να αναγνώσει έγγραφο του γιατρού των φυλακών για την κατάσταση της ψυχικής υγείας του 23χρονου, το οποίο είχε άλλωστε ζητήσει η έδρα στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Πρόεδρος: Ακούστε τι είπε ο ψυχίατρος…

Κατηγορούμενος: Πάλι ψέματα να ακούσουμε…

Η πρόεδρος προχώρησε στην ανάγνωση του ιατρικού εγγράφου, το οποίο υπογράφει ψυχίατρος των φυλακών. Σύμφωνα με αυτό, ο 23χρονος έχει «καλή λειτουργικότητα, καλή κριτική ικανότητα». Σύμφωνα με τη βεβαίωση του ψυχιατρείου των φυλακών, η απουσία του κατηγορουμένου στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν οφείλεται στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, καθώς αντίστοιχη αγωγή, όπως αναφέρεται, ελάμβανε ο κατηγορούμενος και πριν ένα μήνα.

Η υπεράσπιση του νεαρού τόνισε ότι βιώνει αυτή τη συμπεριφορά από τον εντολέα της, εδώ και ένα μήνα, επισήμανση που εκνεύρισε τον 23χρονο που φώναξε στον συνήγορο του: «Σκάσε και εσύ…».

Η εισαγγελέας είπε στον κατηγορούμενο: «Εδώ, αυτά που ξέρετε δεν περνάνε, θα έχετε άλλη ποινή ή ηρεμείτε ή φεύγετε. Η παράσταση τελείωσε, αυτά που ξέρατε να τα ξεχάσετε».