Έβρος: Στα ελληνοτουρκικά σύνορα οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών

Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε τους επικεφαλής της ΕΕ στην Αλεξανδρούπολη. Με C130 πετούν πάνω από τα σύνορα.



Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τους επικεφαλής της ΕΕ από τις Καστανιές του Έβρου.

Το πρόβλημα δεν είναι μεταναστευτικό-προσφυγικό, συνιστά ασύμμετρη απειλή τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. "Είναι υποχρέωσή μου να περιφρουρήσω την ακεραιότητα της χώρας μου και αυτό θα κάνω. Γνώμονάς μας η ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης", προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

"Κινούμαστε στο πλαίσιο του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Πάνω από όλα όσα συμβαίνουν στα ελληνικά σύνορα αποτελούν διεθνές πολιτικό ζήτημα πρώτου μεγέθους» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε λέγοντας: «Η Ελλάδα έδειξε ότι μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της με όπλο τη νομιμότητα και την αποφασιστικότητά της. Οι απειλές του κ. Ερντογάν δεν πέρασαν".

Σαρλ Μισέλ: Ζούμε ενεργούμε, είμαστε μαζί και μαζί πρέπει να προστατεύουμε τα σύνορά μας

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιες καταστάσεις οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι «να μη μένουμε στις Βρυξέλλες και να βρισκόμαστε στο πεδίο για να έχουμε την καλύτερη δυνατή κατανόηση».

«Τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα», υπογράμμισε από τις Καστανιές Έβρου ο πρόεδρος της Κομισιόν και εξήρε το ρόλο της χώρας μας στην υποστήριξη των συνόρων γιατί ακριβώς όπως είπε «αυτό που κάνετε είναι κρίσιμης σημασίας για την ΕΕ».

Εξέφρασε την απόλυτη αλληλεγγύη της ΕΕ επισημαίνοντας «είμαστε μαζί σας» και τόνισε: «Εμπιστευόμαστε την κυβέρνησή σας και για τον επιπλέον λόγο ότι αν και έχετε ένα πολύ σημαντικό έργο επιδοκιμάζουμε το ότι λειτουργείτε σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο».

Προσέθεσε επίσης ότι «σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συνεχίσουμε να εγγυόμαστε τη συμφωνία με την Τουρκία και περιμένουμε από την τουρκική πλευρά να τηρεί αυτή τη συμφωνία».

Επίσης τόνισε ότι υποστηρίζουμε τις προσπάθειες από τα Ηνωμένα Έθνη για την επίτευξη ειρηνικής λύσης στη Συρία για να δώσουμε θετικές προοπτικές στο μέλλον.

«Ζούμε ενεργούμε, είμαστε μαζί και μαζί πρέπει να προστατεύουμε τα σύνορά μας», υπογράμμισε ο Σαρλ Μισέλ κλείνοντας την παρέμβασή του.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η κατάσταση στα σύνορά μας δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να χειριστεί η Ελλάδα μόνη της, είναι ευθύνη της Ευρώπης συνολικά

Η κατάσταση στα σύνορά μας δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να χειριστεί η Ελλάδα μόνη της, είναι ευθύνη της Ευρώπης συνολικά και θα διαχειριστούμε το πρόβλημα με τάξη, με ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Νταβίντ Σασόλι: Να πούμε ευχαριστώ στην Ελλάδα και στους Έλληνες πολίτες

Ο Πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι ευχαρίστησε την χώρα μας. «Να πούμε ευχαριστώ στην Ελλάδα, στους Έλληνες πολίτες που προσπάθησαν τόσο καιρό να προστατεύσουν ανθρώπους. Και να πούμε στην Τουρκία ότι θέλουμε να συνδιαλαγούμε και ότι πρέπει να σεβαστεί συμφωνίες».

Νωρίτερα, πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών πέταξαν με ελικόπτερο Σινούκ κατά μήκος των συνόρων του Έβρου προκειμένου να δουν την κατάσταση που επικρατεί.

Στη συνέχεια προσγειώθηκαν στην Ορεστιάδα και κατευθύνθηκαν στο στρατιωτικό Φυλάκιο 1 των Καστανιών. Εκεί είδαν κατεστραμμένα οχήματα από πέτρες που είχαν πεταχτεί από την άλλη πλευρά καθώς και καπνογόνα τουρκικής προέλευσης που εκτοξεύτηκαν κατά των ελληνικών δυνάμεων.

Επισκέφτηκαν το σημείο που υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ατόμων που θέλουν να περάσουν στην Ελλάδα και επέστρεψαν στο Φυλάκιο όπου έγινε ενημέρωση από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνο Φλώρο.

Επίσης, προβλήθηκε βίντεο με στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η πίεση στα σύνορα της Ελλάδας, που είναι και σύνορα της Ευρώπης, μεθοδεύεται από την Τουρκία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli, τον Μαργαρίτη Σχοινά, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, τον πρωθυπουργό της Κροατίας Andrej Plenkovic και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εσωτερικών της Κροατίας, Davor Bozinovic.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη σύντομη συζήτηση που είχε με τους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών θεσμών στο αεροδρόμιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα της Ελλάδας, που είναι ταυτόχρονα σύνορα της Ευρώπης.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.