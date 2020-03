Κοινωνία

Αθώος ο ηθοποιός για τον βιασμό οδηγού ταξί

Aθώος με την ψήφο των ενόρκων κρίθηκε ο ηθοποιός που είχε κατηγορηθεί για τον βιασμό οδηγού ταξί. Αντίθετοι οι τακτικοί δικαστές.

Αθώος με οριακή πλειοψηφία κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο ηθοποιός που κατηγορήθηκε για βιασμό νεαρού οδηγού ταξί.

Το δικαστήριο με πλειοψηφία 4 προς 3 έκρινε αθώο τον ηθοποιό, που παραμένει επί 15 μήνες στη φυλακή μετά από καταγγελίες 25χρονου οδηγού ταξί ότι τον βίασε χρησιμοποιώντας ναρκωτικές ουσίες. Οι δικαστές που μειοψήφισαν στην αθωωτική απόφαση είναι οι τακτικοί δικαστές που μετέχουν στη σύνθεση οι οποίοι είχαν την άποψη πως ο ηθοποιός έπρεπε να καταδικαστεί.

Αθωωτική πρόταση είχε υποβάλει και η Εισαγγελέας Έδρας η οποία επικαλούμενη σοβαρές αμφιβολίες ζήτησε να αθωωθεί γα την κακουργηματική πράξη ο κατηγορούμενος.

Το δικαστήριο κήρυξε ομόφωνα ένοχο για κατοχή ναρκωτικών ουσιών τον ηθοποιό κα του επέβαλε ποινή φυλάκισης 30 ημερών με τριετή αναστολή.