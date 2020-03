Πολιτική

Μητσοτάκης: Οι απειλές του Ερντογάν δεν πέρασαν

Το πρόβλημα συνιστά ασύμμετρη απειλή τόνισε ο πρωθυπουργός από τις Καστανιές. Κοινές δηλώσεις με την ηγεσία της ΕΕ. Αντιδράσεις από τα κόμματα.



Η Ελλάδα προστάτεψε και θα συνεχίζει να προστατεύει τα σύνορα της και η προσπάθεια της Τουρκίας να βοηθήσει δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες να εισέλθουν παράνομα στη χώρα μας απέτυχε και θα συνεχίσει να αποτυγχάνει, αν συνεχίσει να ακολουθεί αυτή τη στρατηγική, δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ζήτησε την αποφασιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής πρόκλησης.

Την ίδια ώρα, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή μας ασπίδα με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλλει έκτακτη χρηματοδότηση 700 εκατ. ευρώ.

«Δεν πρόκειται πλέον για ένα πρόβλημα προσφυγικό και μεταναστευτικό, συνιστά μια ασύμμετρη απειλή στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας, που είναι και σύνορα της Ευρώπης, είναι μια κατάφωρη απόπειρα από την πλευρά της Τουρκίας να αλλάξει την ατζέντα και να στρέψει την προσοχή αλλού από την τρομερή κατάσταση στη Συρία», επισήμανε ο Έλληνας πρωθυπουργός στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, στις Καστανιές του Έβρου, αμέσως μετά την από αέρος (με στρατιωτικό ελικόπτερο) εξέταση της κατάστασης στα ελληνοτουρκικά σύνορα κατά μήκος του ποταμού Έβρου και την επίσκεψη τους στο στρατιωτικό Φυλάκιο 1, στον συνοριακό σταθμό των Καστανιών.

Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την Τουρκία ότι παραβιάζει την Κοινή Δήλωση της με την ΕΕ και είπε ότι οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες δεν προέρχονται από τη Συρία, αλλά ζουν αρκετό καιρό με ασφάλεια στην Τουρκία- μιλούν άπταιστα τουρκικά, είπε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε πως με τη σημερινή τους επίσκεψη οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών είχαν τη ευκαιρία να δουν τι πραγματικά συμβαίνει στα ελληνοτουρκικά σύνορα, «μακριά από την ύπουλη προπαγάνδα των ψεύτικων ειδήσεων που κυκλοφορούν για να κρύψουν την αλήθεια».

«Η Τουρκία κάνει πράξη την ομολογημένη απειλή της και επιχειρεί να στείλει δεκάδες χιλιάδες κατατρεγμένους ανθρώπους παρανόμως στην Ελλάδα ζητώντας ανταλλάγματα, αν και η ίδια έχει πλέον χαρακτηριστεί ασφαλής χώρα, αποτελώντας ντεφάκτο την πατρίδα πολλών από αυτούς, εξακολουθεί να τους χρησιμοποιεί ως γεωπολιτικούς μοχλούς για τους δικούς της σκοπούς», επισήμανε.

Προσέθεσε πως «δυστυχώς η Τουρκία έχει μετατραπεί σε επίσημο διακινητή μεταναστών» και ότι η ΕΕ και η Ελλάδα δεν αποδέχονται αυτή την κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν τεκμήρια που αποδεικνύουν ότι η Τουρκία έχει μετατραπεί σε "επίσημο διακινητή μεταναστών" και ανέφερε δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, με την απειλή ότι θα ανοίξει τις πύλες των μεταναστών για την Ευρώπη. Επίσης τα βίντεο που δείχνουν δωρεάν μετακινήσεις χιλιάδων ανθρώπων με τουρκικά λεωφορεία και συνοδεία στρατοφυλακής, οι μαρτυρίες όσων έφτασαν στον Έβρο, όπως και τα μηνύματα των δουλεμπόρων που γράφουν για δήθεν ανοιχτά σύνορα.

«Η παράνομη εισβολή χιλιάδων ανθρώπων παίρνει τη μορφή της επιβουλής του εθνικού μας εδάφους, με εμπροστοφυλακή συχνά ανθρώπους άγνωστης προέλευσης, αλλά και αγνώστων σκοπών, που δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν απροκάλυπτα βία για εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια και εκτοξεύουν δακρυγόνα που χρησιμοποιεί ο τουρκικός στρατός», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Είναι υποχρέωση μου να περιφρουρήσω την ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας μου και αυτό θα κάνω, ενώ είναι υποχρέωση της Ευρώπης να βοηθήσει την Ελλάδα και αυτό θα κάνει».

Ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι η Ευρώπη δεν θα υποκύψει στους εκβιασμούς της Τουρκίας, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμη να στηρίξει την Τουρκία στην αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος και στην εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα της Συρίας, αλλά όχι υπό αυτές τις συνθήκες.

«Πρώτα η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι η Τουρκία μπορεί να βοηθήσει στο προσφυγικό, χρειάζεται τη στήριξη της Ευρώπης, όχι όμως υπό το κράτος απειλών. Η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν εκβιάζονται. Σε κάθε περίπτωση τα σύνορα μας είναι αδιαπραγμάτευτα, όπως αδιαπραγμάτευτη είναι και η θέληση μας για μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα», δήλωσε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «οπλισμένοι με το δίκιο και τη λογική θα πετύχουμε».

«Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και θα τα προστατεύσουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός και σημείωσε ότι η χώρα μας «αναμένει απτή αλληλεγγύη από την Ευρωπαϊκή Ένωση», λέγοντας πως η σημερινή παρουσία ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηγεσίας στον Έβρο στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς όλους.

Την ίδια ώρα παρατήρησε πως «η Ευρώπη δεν έχει ανταπεξέλθει πλήρως στις υποχρεώσεις της για την κάλυψη των αναγκών της προσφυγικής κρίσης» και εξέφρασε την ελπίδα πως η κρίση των τελευταίων ημερών «θα μας βοηθήσει όλους να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση καλύτερα».

«Η Ευρώπη μέχρι σήμερα απέτυχε να βρει κοινή λύση σε αυτό το σύνθετο πρόβλημα. Κάποιοι βολεύτηκαν να κλείσουν τα μάτια και να αφήσουν τα κράτη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα να αντιμετωπίσουν μόνα τους αυτή τη διαρκή κρίση. Η παρουσία των επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών είναι η καλύτερη απόδειξη ότι αυτό αλλάζει», είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη συμπαράσταση τους, εκφράζοντας τη σιγουριά ότι αυτή θα γίνει πιο έμπρακτη.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως όσα συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα αποτελούν διεθνές πολιτικό ζήτημα πρώτου μεγέθους και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστούν.

«Από την πλευρά της η Ελλάδα έδειξε ότι μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της με όπλο τη νομιμότητα και την αποφασιστικότητα», δήλωσε και σημείωσε ότι μόνο τις τελευταίες μέρες οι ελληνικές δυνάμεις απέτρεψαν πάνω από 24.000 απόπειρες παράνομων εισόδων στον Έβρο και στο Αιγαίο και προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις ανθρώπων που παραβίασαν τα σύνορα και πέτυχαν πολλές διασώσεις μεταναστών στη θάλασσα.

Στο σημείο αυτό ο πρωθυπουργός συνεχάρη τις γυναίκες και τους άνδρες της ΕΛΑΣ, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού, για το έργο που επιτελούν, αλλά και τους πολίτες που αυθόρμητα συμπαρίστανται στο δύσκολο έργο τους.

«Οι απειλές του κ. Ερντογάν δεν πέρασαν, προσέκρουσαν στην ενότητα του ελληνικού λαού, στο φρόνημα και στην επιχειρησιακή ικανότητα των παιδιών του, αλλά και στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, που είμαι σίγουρος ότι θα εκδηλωθεί ακόμα πιο αποφασιστικά τις επόμενες μέρες», τόνισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο προς όλους: Μην επιχειρείτε να μπείτε παράνομα στην Ελλάδα, δεν θα τα καταφέρετε και αναλαμβάνεται ακέραια την ευθύνη των επιλογών σας. Η Ελλάδα έχει αποδείξει την ευαισθησία της, φιλοξενώντας πάνω από 100.000 ανθρώπους, όμως ένα διεθνές πρόβλημα δεν μπορεί να το σηκώσει μόνο μία χώρα. Μάλιστα, όταν αργεί μια δίκαιη λύση ο ανθρωπισμός μετατρέπεται σε αγανάκτηση, γιατί η αλληλεγγύη δεν μπορεί να μένει μόνο στα λόγια, αλλά να απευθύνεται και προς τους Έλληνες πολίτες των οποίων, ήδη, απειλείται η ασφάλεια, η περιουσία και η κοινωνική γαλήνη».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ένοιωσε υπερηφάνεια και χαρά που βρέθηκε δίπλα στους κατοίκους του Έβρου και όσους υπηρετούν εκεί και δήλωσε: «Ήμουν, είμαι θα είμαι κοντά τους εκφράζοντας το σύνολο των Ελλήνων».

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση του ακολουθεί μια διαφορετική πολιτική σε ό,τι αφορά την προστασία των συνόρων και τόνισε: «Στέλνουμε ένα πάρα πολύ σαφές μήνυμα, ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πιόνια, ως όργανα σε ένα γεωπολιτικό παιγνίδι, είναι τα πραγματικά θύματα τέτοιων πολιτικών».

Η Ελλάδα προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ αλλά δεν μπορεί να το κάνει μόνη της, επισήμανε, και γι αυτό κάθε βοήθεια που μπορεί να δώσει η ΕΕ είναι ευπρόσδεκτη γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή.

Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ένας συμβιβασμός στην ΕΕ σε ό,τι αφορά την αλλαγή των υφιστάμενων πολιτικών ασύλου και είπε ότι δεν αξιοποιήθηκε σοφά ο χρόνος που μεσολάβησε μετά την τελευταία μεταναστευτική κρίση και ήρθε καιρός να το κάνει η ΕΕ με το αποτελεσματικό μοίρασμα του προσφυγικού μεταναστευτικού προβλήματος.

«Τώρα που η απειλή της αποστολής εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στη Ευρώπη υλοποιήθηκε ανεπιτυχώς ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε μια νέα προσέγγιση. Είναι το λιγότερο που οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που πολλές φορές νιώθουν ότι δεν έχουν τίποτε να χάσουν και σήμερα χρησιμοποιούνται ως όργανα, ως πιόνια για την προώθηση άλλων φιλοδοξιών», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Χαρίτσης: Το σχέδιο της κυβέρνησης για το προσφυγικό ακόμα αγνοείται

“Το σχέδιο της κυβέρνησης για το προσφυγικό ακόμα αγνοείται”, διαμηνύει ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, και ασκεί δριμεία κριτική στον Κ. Μητσοτάκη ότι “συνεχίζει τους λανθασμένους χειρισμούς των τελευταίων επτά μηνών” και “αποδέχεται την αποποίηση των ευθυνών της Ευρώπης”, καθώς “και τον σχεδιασμό της για τη μετατροπή της χώρας μας σε αποθήκη ψυχών”.

Σε δήλωσή του, μετά τη σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού και της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας στον Έβρο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι “ούτε ο κ. Μητσοτάκης, ούτε η ευρωπαϊκή ηγεσία, είπαν κουβέντα για την υποχρέωση δίκαιου διαμοιρασμού των βαρών με νέο πρόγραμμα μετεγκατάστασης στις χώρες της ΕΕ, όπως το 2016, ούτε για την ανάγκη άσκησης πίεσης προς την Τουρκία”.

Ο Αλ. Χαρίτσης επισημαίνει την ανάγκη “η Ευρώπη να σηκώσει επιτέλους το βάρος που της αναλογεί και να πιέσει την Τουρκία να διακόψει τον εκβιασμό της και να εφαρμόσει την Κοινή Δήλωση”.

“Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τονίσει κατ’ επανάληψη ότι είναι διατεθειμένος να στηρίξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης τόσο για την εσωτερική διαχείριση με ασφάλεια και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο όσο και για την ευρωπαϊκή της διάσταση”, τονίζει ο ίδιος.

Γεννηματά: Χορτάσαμε από λόγια. Απαιτούμε πράξεις από την Ευρώπη

Έντονες επιφυλάξεις για τις δεσμεύσεις της Ευρώπης και τους φόβους της για όσα υποσχέθηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενώπιον του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Έβρο, εξέφρασε η Φώφη Γεννηματά, σε παρέμβασή της στη Βουλή. Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ τόνισε πως αν χρειαστεί να γίνει χρήση και του ΒΕΤΟ από ελληνικής πλευράς και ζήτησε εθνική συνεννόηση με τη σύγκλιση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών.

ΚΚΕ: Η ΕΕ επιμένει στην πολιτική που μετατρέπει τα νησιά σε αποθήκες ψυχών

Από την πλευρά του το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «πίσω απ' τις σημερινές "αφ' υψηλού" ξεναγήσεις και τα υποκριτικά λόγια συμπάθειας της ΕΕ, κρύβεται η επιμονή στην πολιτική που απ' τη μια μετατρέπει νησιά και σύνορα σε αποθήκες ψυχών και απ' την άλλη ενθαρρύνει τον Ερντογάν να παίζει τα δικά του παιχνίδια. Τα δε ευχολόγια του πρωθυπουργού και των άλλων κομμάτων για τις ευθύνες της ΕΕ δεν αμφισβητούν στο ελάχιστο αυτή την πολιτική, τον Κανονισμό του Δουβλίνου και την Κοινή Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας, έτσι ώστε οι πρόσφυγες να μεταβούν στις χώρες προορισμού τους. Παρεμπιπτόντως η ΕΕ θυμάται τα ελληνικά σύνορα μόνο όταν πρόκειται να απωθηθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, που η ίδια δημιουργεί με τις επεμβάσεις της, όταν όμως πρόκειται για τις παραβιάσεις της Τουρκίας, τότε