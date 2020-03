Υγεία - Περιβάλλον

Οκτώ κομβικά σημεία για τη διασπορά του κορονοϊού

Τι προβληματίζει τους επιστήμονες σε σχέση με τις ευπαθείς ομάδες, τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η χρησιμότητα τους και η επιτήρηση του ιού στη χώρα μας.

Τα 8 κομβικά σημεία που αφορούν τον κορονοϊό και την επίπτωση του σε διεθνές επίπεδο αλλά και την Ελλάδα ανέδειξε ο λοιμωξιολόγος Σ. Τσιόδρας. Εξήγησε τι προβληματίζει τους επιστήμονες σε σχέση με τις ευπαθείς ομάδες την πιθανή υποσιάγωνων του κορονοϊού στην κοινότητα, τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και την χρησιμότητα τους και την επιτήρηση του ιού στη χώρα μας.

Παγκόσμιος συναγερμός για τον κορονοϊό

Ο ΠΟΥ έχει αυξήσει, όπως επισήμανε ο κ. Τσιόδρας την επικινδυνότητα για τις επιπτώσεις της νόσου σε πολύ υψηλό επίπεδο, ενώ έχει αναβαθμιστεί και το αντίστοιχο επίπεδο που αφορά πολίτες της ΕΕ. Όπως είπε, έως τις 2 Μαρτίου, ο ιός έχε καταγραφεί σε 66 χώρες, στις οποίες ανιχνεύθηκαν κρούσματα. Οι μολύνσεις αγγίζουν τις 91.000 παγκοσμίως και οι νεκροί από τις επιπλοκές του κορονοϊού όπως σημείωσε, φτάνουν τους 3.100. Στη γειτονική Ιταλία όπως παρατήρησε, τα κρούσματα φτάνουν πλέον τα 2.000 και 52 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ο ιός «πέρασε» και στην Αφρική. Μάλιστα, επισήμανε ότι σε κάποιες χώρες έχει παρατηρηθεί υποανίχνευαη της νόσου.

Οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο μικροσκόπιο του υπουργείου Υγείας

Προτεραιότητα για το υπουργείο Υγειάς παραμένει η προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Σε λίγες μέρες ξεκινά όπως είπε ο κ. Τσιόδρας η εφαρμογή δύο επιδημιολογικών μοντέλων επιτήρησης για τον κορονοϊό, για να καταγράφει με ξεκάθαρο τρόπο η επίπτωση της νόσου στην κοινότητα τις προσεχείς ημέρες. Μάλιστα είπε ότι θα πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος για τον κορονοϊό σε ασθενείς που πάνε στα νοσοκομεία με συμπτώματα ίωσης και σε όσους βρίσκονται σε ΜΕΘ.

Μετά από 3 με 5 εβδομάδες από την «είσοδο» του ιού σε μια χώρα καταγράφονται τα πιο πολλά περαστικά

Ο κ. Τσιόδρας είπε επίσης ότι έχουν ελεγχθεί 270 άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα, 7 τον αριθμό και έχει γίνει εργαστηριακός έλεγχος σε 570 δείγματα χωρίς να βρεθεί κάποιο θετικό στον κορονοϊό, πέραν όσων έχουν ανακοινωθεί επισήμως. Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να έχουμε στην Ελλάδα κρούσματα κορονοϊού που δεν έχουν διαγνωσθεί, ο κ. Τσιόδρας δεν το απέκλεισε και έφερε ως παράδειγμα τις ΗΠΑ. «Παρά τα δρακόντεια μέτρα περιορισμού εισόδου στη χώρα, εμφανίστηκαν αδιευκρίνιστης προέλευσης κρούσματα. 4 με 5 εβδομάδες αργότερα και σήμερα μετράνε ήδη 6 νεκρούς από επιπλοκές του ιού, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Μάλιστα συνέχισε επισημαίνοντας πως «οι μεγάλες αυξήσεις στον αριθμό των κρουσμάτων κοροναϊού καταγράφονται 3 με 5 εβδομάδες αφότου μπει κάποιος ιός σε μια χώρα. Ωστόσο, διευκρίνισε πως τα τελευταία μαθηματικά μοντέλα για τον κορονοϊό έχουν δείξει «ότι η έξαρση μπορεί να ανακοπεί ως ένα βαθμό, αν κάποιος καταφέρει να περιορίσει το 70% των μεταδόσεων, ιχνηλατώντας τις επαφές όσον προέρχονται από την βόρεια Ιταλία» όπου ήδη η κατάσταση δείχνει να έχει ξεφύγει σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Πρόβλεψη αν νοσήσουν πολλοί σε μικρό χρονικό διάστημα

Έχουμε προβλέψει νοσοκομεία για μαζική νοσηλεία περιστατικών, ανέφερε ο κ. Τσιόδρας που δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την μεγάλη ομάδα ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, τους "αφανείς ήρωες" όπως είπε, που δουλεύουν για να περιορίσουν την διασπορά του ιού στη χώρα.

«Ευπαθής ομάδα είναι οι επαγγελματίες υγείας. Υψηλού κινδύνου, παίρνουν τα μέγιστα μέτρα αυτοπροστασίας. Έχουν γίνει επιδημίες σε όλο τον κόσμο, λόγω νοσηλευτικού προσωπικού. Ευθύνη και τον επαγγελματιών υγείας να μην πηγαίνουν στη δουλειά τους, όταν έχουν συμπτώματα γρίπης», τόνισε.

Οι επιστήμονες μας καθησυχάζουν αλλά γιατί παίρνουν δρακόντεια μέτρα;

«Μέχρι και εχθές το βράδυ ο πρόεδρος της ΠΟΥ ενθάρρυνε όσο το δυνατόν πιο αυστηρά μέτρα για τον περιορισμού του ιού. Όπου έγινε με πυγμή περιορίστηκε ο ιός. Η γρίπη δεν περιορίζεται. Αυτός ο ιός μας δίνει χρόνο να αντιδράσουμε» εξήγησε ο κ. Τσιόδρας.

«Αν δεν πάρεις μέτρα μπορεί να έχεις εκατοντάδες κρούσματα, καλύτερα να πάρεις πιο σκληρά μέτρα, παρότι αυτό δεν διασφαλίζει ότι θα το αποφύγουμε. Δεν πήραμε μέτρα όπως η Γαλλία να απαγορεύσουμε τις συναθροίσεις σε πάνω από 5000 άτομα» ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας που επικαλέστηκε το φιλότιμο των Ελλήνων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου, όταν ρωτήθηκε αν έπραξαν σωστά όσοι γιόρτασαν μαζικά το καρναβάλι σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας παρότι υπήρχε απαγόρευση.

Γιατί κλείνουμε τα σχολεία

Ο κ. Τσιόδρας αναφερόμενος στα σχολεία που κλείνουν είπε ότι «μπορεί να δρούμε καθ' υπερβολή, αλλά προτιμούμε να βρισκόμαστε μπροστά από τις εξελίξεις». Όπως διευκρίνισε υπάρχουν 14 σχολεία που κλείνουν γιατί οι μαθητές τους ήρθαν σε επαφή με κρούσμα και άλλα 14 γιατί πραγματοποίησαν οργανωμένες εκδρομές στις πληγείσες από το νέο ιό περιοχές της Ιταλίας. «Είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν αυτά τα μέτρα καθώς ιδίως στα δημοτικά δημιουργούνται συνθήκες εύκολης διασποράς, θα ήταν χρήσιμη η καθημερινή εκπαίδευση στα σχολεία».

Γιατί δεν απαγορεύθηκαν τα ταξίδια στην Ιταλία

Ο κ. Τσιόδρας εκτίμησε ότι σε όσες χώρες εφάρμοσαν δρακόντεια μέτρα δεν τα κατάφεραν να περιορίσουν τη διασπορά του κορονοϊού, γιατί όπως εξήγησε «η περίοδος επώασης του ιού είναι μεγάλη και ο ιός ξεφεύγει».

Το στίγμα χειρότερο από την επιδημία

«Με ενοχλεί βαθύτατα ως άνθρωπο το ανελέητο κυνηγητό, που γίνεται σε ανθρώπους που έτυχε να νοσήσουν ή είχαν μια ύποπτη επαφή» ανέφερε ο κ. Τσιόδρας τονίζοντας πως «το χειρότερο είναι το στίγμα προς στον συνάνθρωπο, χειρότερο και από την επιδημία. Να γίνουμε το καλό παράδειγμα για όλη την ανθρωπότητα» κατέληξε.

Ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας είπε τέλος ότι έχουν αποσταλεί με mail σε 1 εκατ. πολίτες οι οδηγίες του υπουργείου Υγείας μέσω του συστήματος Taxisnet της ΑΑΔΕ.