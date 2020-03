Ο καιρός για τους αγρότες

Καιρός

Χαλάει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε όλη την χώρα. Σε ποιες περιοχές θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα. Συμβουλές για τους αγρότες.

Μετά τις πρώτες του λιακάδες, ο Μάρτης αρχίζει τα καμώματά του με ποικιλία φαινομένων, ανάποδους ανέμους και αλλοπρόσαλλα φαινόμενα από χιόνια μέχρι αφρικάνικη σκόνη.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη, περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες πρώτα στο Ιόνιο, αργότερα στα ηπειρωτικά με επέκτασή τους στις υπόλοιπες περιοχές και ισχυρότερα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια, στο Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιόνια θα πέσουν ψηλά στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 6 έως 18 και νοτιότερα από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες που θα φτάσουν στα πελάγη τα 7 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο ίσως και τα 9 μποφόρ με εξασθένηση όμως αργότερα στο Ιόνιο.

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει για τη Μονίλια στην Αμυγδαλιά.

Από παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι οι πρώιμες ποικιλίες στις πρώιμες περιοχές βρίσκονται στο στάδιο της πράσινης ή ρόζ και λευκής κορυφής όπου ο μύκητας διαχειμάζει στα έλκη, στους μουμιοποιημένους καρπούς και στους αποξηραμένους κλάδους.

Η είσοδος του παθογόνου στο δένδρο γίνεται από οποιοδήποτε μέρος του άνθους και από τους καρπούς. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Βροχερός, υγρός, και νεφοσκεπής καιρός είναι ευνοϊκός για την μόλυνση των ανθέων μέσα σε λίγες ώρες. Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται σε θερμοκρασίες από 5-27 C με άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης 10-15 oC και υψηλή σχετική υγρασία 90%.

Oι χαμηλές θερμοκρασίες επιμηκύνουν την διάρκεια της άνθησης και το χρονικό διάστημα που τα δένδρα είναι ευπαθή στις μολύνσεις.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Τα προσβεβλημένα άνθη και οι βλαστοί μοιάζουν σαν ζεματισμένοι ή καμένοι. Ο μύκητας εξαπλώνεται και στο φλοιό των παλαιοτέρων κλάδων, όπου σχηματίζει έλκη στα οποία εμφανίζεται έκκριση κόμεος.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ:

1. Κλάδευμα και καταστροφή με φωτιά των προσβεβλημένων κλαδίσκων, κλάδων και μουμιοποιημένων καρπών του δένδρου.

2. Για την προστασία της Αμυγδαλιάς από τον μύκητα συνιστώνται τρείς ψεκασμοί ο πρώτος στο βλαστικό στάδιο της λευκής ή ροζ κορυφής των μπουμπουκιών ο δεύτερος στην πλήρη άνθηση και ο τρίτος λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της πτώσης των πετάλων. Σε περίπτωση βροχερού καιρού επιβάλλεται η επανάληψη του ψεκασμού. Για να είναι αποτελεσματική η χημική καταπολέμηση θα πρέπει να εφαρμόζεται από το σύνολο των παραγωγών διότι τα σπόρια του μύκητα μεταφέρονται με τον αέρα σε μεγάλες αποστάσεις.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων».

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για τους αγρότες από τον Τάσο Αρνιακό: