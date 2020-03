Οικονομία

Κορονοϊός: Στο επίκεντρο του ΥΠΟΙΚ οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών. Ποιες δράσεις αποφασίστηκαν για την συνέχεια.

Ευρεία διυπουργική σύσκεψη για το πρόβλημα του κορονοϊού πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, κατά την οποία αποτιμήθηκε η κατάσταση, αξιολογήθηκαν οι αρχικές επιπτώσεις του προβλήματος στην ελληνική οικονομία και συζητήθηκαν εναλλακτικές μελλοντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή του, στο πλαίσιο συντονισμού των ενεργειών και με τους Ευρωπαίους εταίρους. Παράλληλα, αποφασίστηκε η διενέργεια τακτικών συναντήσεων με τη συμμετοχή του υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη που μετείχαν στη σύσκεψη, έως τώρα δεν έχει παρουσιαστεί πρόβλημα στην τροφοδοσία της αγοράς, καθώς και στην εισαγωγή πρώτων υλών από την Κίνα για την εγχώρια βιομηχανία.

Ενώ, παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε πως κατά τη συνεδρίαση, αύριο μέσω τηλεδιάσκεψης, του διευρυμένου Eurogroup, αναμένεται να υπάρξει μια αποτίμηση της κατάστασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να συζητηθούν εναλλακτικά «εργαλεία» αντιμετώπισης του προβλήματος, εν όψει και της τακτικής συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις 16 Μαρτίου.

Στη σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών, μετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, οι υφυπουργοί Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης και Γιάννης Τσακίρης, και παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, η γενική γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών Βίκυ Λοΐζου και ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος.

Νωρίτερα, είχε πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Οικονομικών, υπό τον κ. Σταϊκούρα και σύσκεψη για το νομοσχέδιο για την κεφαλαιαγορά.