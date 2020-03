Πολιτισμός

Έρχεται το “Βιβλίο της Ελπίδας”

Το επόμενο βιβλίο της Τζέιν Γκούντολ θα είναι ένα αφιέρωμα στη διαρκή αισιοδοξία της.

Η Celadon Books ανακοίνωσε ότι το βιβλίο της ανθρωπολόγου και πρωτευοντολόγου, Τζέιν Γκούντολ «The Book of Hope» (Το Βιβλίο της Ελπίδας) θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο του 2021.

Το βιβλίο είναι μια συνεργασία με τον Νταγκ Έιμπραμς, έναν από τους συγγραφείς του κορυφαίου σε πωλήσεις «The Book of Joy» (Το Βιβλίο της Χαράς).

Το νέο βιβλίο έρχεται 60 χρόνια μετά την έναρξη της πρωτοποριακής έρευνας της πρωτευοντολόγου για τους χιμπατζήδες στην Αφρική. Στα προηγούμενα βιβλία της Τζέιν Γκούντολ περιλαμβάνονται τα «Στη σκιά του ανθρώπου» και «Ο Αγώνας των Πουλιών».

«Το "Book of Hope" θα χρησιμεύσει ως μια εξαιρετική εξερεύνηση της ίδιας μας της φύσης ως ανθρώπινων όντων και θα προσφέρει μία συναρπαστική πορεία προς τα εμπρός για να εμπνεύσουμε ελπίδα στις δικές μας ζωές και στον κόσμο» αναφέρει η ανακοίνωση της Celadon.

«Μέσω της παρατήρησης της Τζέιν και της τελευταίας της επιστημονικής έρευνας, οι αναγνώστες θα αντιληφθούν την ανθεκτικότητα της φύσης και την ανάκαμψη από τη βλάβη που της έχουμε προκαλέσει και την ανθεκτικότητα του ανθρώπινου πνεύματος ενόψει της απώλειας και της καταστροφής».