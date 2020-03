Κόσμος

Τσαβούσογλου: Ελλάδα και ΕΕ αποφεύγουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους

Συνεχίζει την προκλητική ρητορική ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατά της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να αποφύγουν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις, όμως δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό», τόνισε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό του, Ντόμινικ Ράαμπ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ διεμήνυσε πως η Ελλάδα και η Ε.Ε. θα πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο στη διαχείριση του προσφυγικού, λέγοντας πως η Τουρκία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όπως ορίζουν οι συνθήκες της Γενεύης και θα συνεχίσει να το κάνει, όμως «όπως έχουμε δει μέχρι τώρα, τα σ/υνορα με την Ελλάδα έχουν κλείσει και οι αιτούντες άσυλο έχουν αποκλειστεί, κάτι που αντιτίθεται στο διεθνές δίκαιο».

Στη συνέχεια, ο Τσαβούσογλου πρόσθεσε πως η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να αποφύγουν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις «όμως δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό» και πρόσθεσε πως «δεν έχουμε την υποχρέωση να κρατήσουμε κανέναν στα σύνορά μας χωρίς τη θέλησή του».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ άσκησε κριτική προς την Ε.Ε. λέγοντας πως οι ευρωπαϊκές χώρες είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν τις αιτήσεις των ανθρώπων που αναζητούν άσυλο και να παρέχουν προστασία στις ευάλωτες ομάδες «όπως ακριβώς κάνει η Τουρκία».