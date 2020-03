Καιρός

Καιρός: Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι την Τετάρτη

Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Πότε θα υπάρξει εξασθένιση. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση τις πρωινές ώρες. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν ανατολικά, που θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ , ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες όπου από το απόγευμα θα αρχίσουν να υποχωρούν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ , ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , οι οποίες θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ, και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς ,όπου θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, που θα εκδηλωθούν από τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, οι οποίες θα εξασθενήσουν αργά το απόγευμα . Στα δυτικά αναμένονται παροδικές χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, και από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς όπου θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου ενώ στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα υπάρξουν νεφώσεις με βροχές και ισχυρές καταιγίδες κατά τόπους τις πρωινές ώρες. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τα βόρεια και μετά το μεσημέρι θα υποχωρήσουν. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά ,κυρίως της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα υπόλοιπα νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ που γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς όπου θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου ενώ στην Ήπειρο κατά τόπους 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορα σποραδικές καταιγίδες οι οποίες θα βελτιωθούν αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί από 7 με 8 μποφόρ, που από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη βόρεια Κρήτη θα αγγίξει 2 με 3 βαθμούς υψηλότερα.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξουν νεφώσεις με τοπικές βροχές προς το μεσημέρι που βαθμιαία θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές ,από αργά το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από τις βραδινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ και τοπικά 9 με σταδιακή εξασθένηση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη 4 Μαρίου αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας. Επιπλέον θα υπάρξουν σποραδικές καταιγίδες οι οποίες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρωινές ώρες ενώ βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο ανατολικό Αιγαίο νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Στα υπόλοιπα μέρη θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί με μικρή πτώση.