Γεννηματά για μεταναστευτικό: Χορτάσαμε από λόγια. Απαιτούμε πράξεις από την Ευρώπη

Άμεση σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών, ζήτησε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ…

Έντονες επιφυλάξεις για τις δεσμεύσεις της Ευρώπης και τους φόβους της για όσα υποσχέθηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενώπιον του Κυριάκου Μητσοτάκη στη σημερινή επίσκεψή τους στον Έβρο, εξέφρασε η Φώφη Γεννηματά, σε παρέμβασή της στη Βουλή. Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ τόνισε πως αν χρειαστεί να γίνει χρήση και του ΒΕΤΟ από ελληνικής πλευράς και ζήτησε εθνική συνεννόηση με τη σύγκλιση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών.

Η κ. Γεννηματά χαρακτήρισε «λόγια παρηγοριάς» όσα ανέφεραν οι επικεφαλής των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις Καστανιές κι άσκησε δριμεία κριτική για το γεγονός ότι δεν ορθώνουν ανάστημα στην επιθετικότητα και τις προκλήσεις του Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως είπε η κ. Γεννηματά «Οι ηγέτες της Ε.Ε. θα φύγουν και εμείς θα μείνουμε με τα λόγια παρηγοριάς. Δεν μας αρκεί. Δεν μας ταιριάζει. Δεν δικαιώνονται έτσι οι προσπάθειες του Ελληνικού λαού. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη που θέλουμε. Που φοβάται να ορθώσει το ανάστημά της απέναντι στον Ερντογάν». Πρόσθεσε μάλιστα ότι είναι ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. «Χορτάσαμε από λόγια. Απαιτούμε από την Ευρώπη αλλαγή πολιτικής και συγκεκριμένες πράξεις. Δεν μπορεί να συνεχίζουν να μας λένε κατάμουτρα ότι και μετά από τις ενέργειες του κ. Ερντογάν, θεωρούν ισχυρή κι εφαρμόσιμη την Κοινή Δήλωση. Δεν μπορεί να μας προκαταβάλλουν μισθώματα για να συνεχίζουμε να είμαστε αποθήκη ψυχών». Απευθυνόμενη στον κ. Μητσοτάκη σημείωσε: «Αναρωτιέμαι επιτέλους τι ακριβώς ζήτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες ο κ. Μητσοτάκης. Θεωρεί ότι είναι αρκετά τα όσα ακούστηκαν από αυτούς; Εμείς απαντάμε ΟΧΙ».

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι οι πολίτες απαιτούν αποφασιστική δράση και εθνική συνεννόηση , σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία και πως ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να πορεύεται μόνος του. «Μόνη λύση να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είμαστε αποφασισμένοι. Ότι θα θέσουμε ακόμη και veto σε κρίσιμες αποφάσεις της Ε.Ε., εάν αυτή δεν αφαιρέσει τα κλειδιά του προσφυγικού από τον κ. Ερντογάν. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη διαμόρφωση μιας Εθνικής Γραμμής, που θα υπερασπίσει αποτελεσματικά τα σύνορα και την ασφάλειά μας. Χωρίς λογικές κομματικού οφέλους, με μόνο κριτήριο τα πραγματικά συμφέροντα της χώρας και του λαού μας. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι όσο ποτέ αναγκαία κ. Μητσοτάκη, άμεση σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών. Ο ελληνικός θέλει να νιώθει σιγουριά και ασφάλεια και ότι υπάρχει εθνική γραμμή».