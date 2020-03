Αθλητικά

Η Euroleague μιλάει απόψε ελληνικά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ με πολλά ειδικά στοιχήματα και «20 και Κάρφωσες» από το Πάμε Στοίχημα.

H πρώτη αναμέτρηση των ελληνικών ομάδων στην Euroleague ήταν συναρπαστική και κρίθηκε στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ κέρδισε με 99-93 τον Ολυμπιακό σε ένα ντέρμπι που έκοψε την ανάσα και πρόσφερε μεγάλες συγκινήσεις.

Απόψε η Εuroleague μιλάει Ελληνικά. Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, το οποίο θα ξεκινήσει στις 21:00. Και οι 2 ομάδες «καίγονται» για τη νίκη.

Ο Ολυμπιακός έχει 11 νίκες και 15 ήττες και προσπαθεί να πλησιάσει την πρώτη οχτάδα για να αγωνιστεί στα playoffs. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ βρίσκεται στην έκτη θέση με 14 νίκες και 12 ήττες και θέλει 4 ακόμα νίκες για να «κλειδώσει» την πρόκριση.

20 χρόνια Πάμε Στοίχημα σε όλα τα αθλήματα, σε όλες τις διοργανώσεις

Το Πάμε Στοίχημα συμπληρώνει εφέτος 20 χρόνια με πολλές στοιχηματικές επιλογές για την Euroleague, όλα τα αθλήματα και όλες τις διοργανώσεις.

Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές που προσφέρονται για το αποψινό ντέρμπι της Euroleague Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στα τρίποντα, τα ριμπάουντ, τα κλεψίματα, τα κοψίματα, τα φάουλ των δύο ομάδων, τους Over/Under πόντους των παικτών, τη διαφορά πόντων, τον πρώτο σκόρερ του αγώνα, τον σκόρερ του πρώτου και του τελευταίου πόντου, τους head to head πόντους παικτών, το ημίχρονο-τελικό, το ημίχρονο και την περίοδο με τους περισσότερους πόντους.

Στον αγώνα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και σε όλα τα παιχνίδια της Euroleague, το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και την προωθητική ενέργεια «20 και Κάρφωσες».