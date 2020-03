Κοινωνία

Στάση εργασίας στους Δήμους

Απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους ΟΤΑ…

Πανελλαδική στάση εργασίας για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προκήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ για την προσεχή Πέμπτη, από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι.

Ταυτόχρονα, καλεί τα μέλη της σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εσωτερικών , στις 10:30 το πρωί, προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε διατάξεις του νομοσχεδίου «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ζητεί μεταξύ άλλων, την απόσυρση συγκεκριμένων άρθρων, καθώς όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, «η κυβέρνηση εκχωρεί αρμοδιότητες των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού σε ιδιώτες (τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δόμησης) άμεσα ή έμμεσα, απαξιώνει συντονισμένα και με σχέδιο τα υπηρεσιακά συμβούλια των εργαζομένων και την θεσμική εκπροσώπησή τους, εισάγει πρωτοφανείς προβλέψεις στις κρίσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της διοικητικής ιεραρχίας, ενώ αυξάνει σε επτά τα χρόνια για μετάταξη, απόσπαση ή άλλη μετακίνηση των υπαλλήλων των ανταποδοτικών υπηρεσιών, που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2019, όπως και των υπαλλήλων της προκήρυξης 3Κ».