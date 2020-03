Πολιτική

Τηλεφωνικές επαφές Κουμουτσάκου με τους Ευρωπαίους υπουργούς Μετανάστευσης

Οι επικοινωνίες έγιναν κατόπιν οδηγιών του πρωθυπουργού, στο πλαίσιο της διεθνοποίησης της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στα σύνορά της.

Σειρά τηλεφωνικών συνομιλιών με τους υπουργούς Εσωτερικών και Μετανάστευσης των κρατών μελών της ΕΕ, ενόψει της αυριανής έκτακτης συνόδου των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, πραγματοποίησε, σήμερα, ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, στους ευρωπαίους συνομιλητές του ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε την πρόκληση ασφάλειας την οποία συνιστά «η κατάσταση που επικρατεί εξαιτίας της τουρκικής πολιτικής στα σύνορα της Ελλάδας με την εργαλειοποίηση απελπισμένων ανθρώπων στην προσπάθεια επίτευξης τουρκικών γεωστρατηγικών στόχων».

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη άμεσης παροχής έμπρακτης αλληλεγγύης από τους Ευρωπαίους εταίρους στην Ελλάδα, με συντονισμένη δράση, «καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκή πρόκληση και ασύμμετρη απειλή όχι μόνο για τα εθνικά, αλλά ταυτόχρονα και για τα ευρωπαϊκά σύνορα».

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί εξέφρασαν από την πλευρά τους ρητώς την κατανόηση, στήριξη και αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα.