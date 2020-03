Πολιτική

Καιρίδης στον ΑΝΤ1: Ξάφνιασε την Τουρκία η στάση της ΕΕ (βίντεο)

Ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και βουλευτής της ΝΔ τονίζει ότι πρέπει άμεσα να γίνει έμπρακτη η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.