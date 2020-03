Υγεία - Περιβάλλον

Τσακρής στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: ισχυρό μέτρο κατά της εξάπλωσης το κλείσιμο σχολείων (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Καθ. Ιατρικής για την εξέλιξη της νόσου, την πορεία της στην Ελλάδα και την «επιφυλακή» των Αρχών.