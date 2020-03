Κοινωνία

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο οδηγός ταξί για την αθώωση του Γιώργου Καρκά (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο 27χρονος αναφέρεται στο περιστατικό και την πληροφορία ότι ζήτησε χρήματα από την οικογένεια του ηθοποιού.​