Τσίπρας: κι εμείς είχαμε κλείσει τα σύνορα, αλλά χωρίς τυμπανοκρουσίες

«Φοβάμαι πως βρισκόμαστε μπροστά σε αδιέξοδο», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση του Στ. Πέτσα.

Βολές σε κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την κρίση στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

"Η κυβέρνηση η δική μας είχε κλείσει τον Έβρο χωρίς τυμπανοκρουσίες και επικοινωνιακές πομφόλυγες", ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Mega.

Υποστήριξε ότι στην παρούσα κρίση η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να ζητήσει από τους ευρωπαίους εταίρους να αποφασίσουν έμπρακτη βοήθεια στην Ελλάδα, και αλληλεγγύη στην κατανομή των προσφύγων. Ο κ. Τσίπρας επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση γιατί ανέχεται μία πολιτική που βλέπει την Ελλάδα σαν μαύρο κουτί και πρόσθεσε ότι "διεθνοποιώ δεν σημαίνει απλώς ενημερώνω αλλά διεκδικώ". Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε η κυβέρνηση θα έπρεπε να επιμείνει σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας απειλώντας ακόμη και με βέτο..

Σημείωσε ότι είναι αυτονόητη η φύλαξη των συνόρων μας αλλά άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό γιατί δεν συγκαλεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και του καταλόγισε αλαζονεία, ενώ πρόσθεσε ότι απαιτείται στοιχειώδης συνεννόηση από την πλευρά των πολικών δυνάμεων". Από την δική του πλευρά υπογράμμισε ότι "είναι έτοιμος να βάλει πλάτη και εξέφρασε τον φόβο ότι η χώρα είναι μπροστά σε αδιέξοδο".

"Υπήρξε προσπάθεια εργαλειοποίησης του προσφυγικού από τη πλευρά Ερντογάν" είπε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε ότι " το κρίσιμο σήμερα δεν είναι να αντιπαρατεθούμε μεταξύ μας αλλά να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε απέναντι σε μια γεωπολιτική απειλή από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία δεν περιορίζεται στο προσφυγικό αλλά επεκτείνεται στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας...Και οφείλουμε οι πολιτικές δυνάμεις. να έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο συνεννόησης".

Όλα όσα συμβαίνουν στις τελευταίες ημέρες δεν θα έπρεπε να μας αιφνιδιάζουν, είπε ο κ. Τσίπρας, γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν είχε δηλώσει ότι θα σταματήσει να τηρεί την Δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας. Αναφερόμενος στο τι πρέπει να πράξει τώρα η χώρα μας, ο κ. Τσίπρας είπε ότι "η Ελλάδα οφείλει να διεκδικήσει από την ΕΕ ουσιαστική στήριξη...Αυτοί οι άνθρωποι, που είναι δυστυχισμένοι δεν έρχονται για να μείνουν στην Λέσβο και στην Λήμνο, αλλά για να περάσουν στην Ευρώπη. Τι κάνουν οι Ευρωπαίοι; Μας χτυπάνε την πλάτη και λένε ότι το πρόβλημα είναι η φύλαξη των συνόρων, ενώ είναι η επίδειξη ουσιαστικής αλληλεγγύης...Σήμερα που καλέσαμε τους αξιωματούχους στον Έβρο τους κάναμε ένα επικοινωνιακό δώρο, γιατί είναι σαν να ταυτιστήκαμε με τους σκληρούς της Ευρώπης". Σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής καμία δήλωση κατά της Τουρκίας. 'Ασκησε κριτική στον πρωθυπουργό γιατί δεν ασκεί πίεση στην Ευρώπη και ανέφερε χαρακτηριστικά: "Η κυβέρνηση θα πρέπει να ζητήσει από τους ευρωπαίους εταίρους να αποφασίσουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας".

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι "μόλις ανέλαβε απέσυρε δυνάμεις από τον Έβρο και τους μετέφερε στα Εξάρχεια". Για την θέση της νεολαίας του κόμματός του είπε ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να ονειρεύονται ακόμη και την ουτοπία και πρόσθεσε ότι "εμείς όμως οφείλουμε με βάση τις αξίες μας να διαφυλάξουμε την εθνική ασφάλεια".

Άσκησε επίσης κριτική για λάθη και παραλείψεις τους τελευταίους επτά μήνες και καταλόγισε στον πρωθυπουργό ότι "αφήνει τα νησιά να βουλιάζουν για να μην δυσαρεστήσει γαλάζιους δημάρχους στην ηπειρωτική Ελλάδα". Συνεχίζοντας ανέφερε ότι στην παρούσα κρίση ο κ. Μητσοτάκης "δεν συγκαλεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών παρότι λέει ότι αντιμετωπίζουμε απόπειρα εισβολής...Η κυβέρνηση επιδεικνύει ανεύθυνη στάση και η κυβέρνηση οφείλει να σοβαρευτεί".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στα πρόσφατα επεισόδια στην Λέσβο και στην Χίο αποδοκιμάζοντας τις συμπεριφορές και από τις δύο πλευρές, και τις υπερβολές των δυνάμεων της Αστυνομίας αλλά και από τους κατοίκους. Αυτά θα πρέπει να μείνουν εδώ και να μην διεισδύσουν στο μεδούλι της ελληνικής κοινωνίας", είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.

Πέτσας: Ο κ. Τσίπρας είχε εξαφανιστεί γιατί δεν είχε τίποτα να πει

"Καταλαβαίνουμε γιατί ο κ. Τσίπρας είχε εξαφανιστεί. Γιατί δεν είχε τίποτε να πει", σχολίασε ο κυβερνητικος εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.