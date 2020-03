Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Καταγγελία για επίθεση στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μέσα στο ΣΕΦ (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με απειλές, βρισιές και χειρονομίες "υποδέχτηκαν" τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, όπως υποστηρίζουν στο "τριφύλλι". Αποχώρησε στο ημίχρονο.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποχώρησε από το ΣΕΦ και δεν παρακολούθησε το δεύτερο ημίχρονο του ευρωπαϊκού ντέρμπι «αιωνίων», μετά από υπόδειξη της αστυνομίας. Μάλιστα, ο «ισχυρός άνδρας» της «πράσινης» ΚΑΕ ενημέρωσε μετά την αποχώρηση του τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, υπογραμμίζοντας ότι δέχθηκε επίθεση στη φυσούνα πριν το ματς, όπως και κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Παράλληλα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε ότι: «Η αστυνομία ήρθε και μου είπε να φύγω και να μην παρακολουθήσω τον υπόλοιπο αγώνα. Αυτή τη διοργάνωση θέλουμε; Είναι αποδεκτό αυτό; Υπάρχει ελληνική αστυνομία; Υπάρχει κυβέρνηση;».

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Μου επιτέθηκαν στη φυσούνα πριν από το ματς. Είδα το πρώτο ημίχρονο δίπλα σε ανθρώπους που με έβριζαν και με απειλούσαν όλη την ώρα και μετά στο ημίχρονο μου έκαναν νέα επίθεση στη φυσούνα. Η αστυνομία ήρθε και μου είπε να φύγω και να μην παρακολουθήσω τον υπόλοιπο αγώνα. Αυτή τη διοργάνωση θέλουμε; Είναι αποδεκτό αυτό; Υπάρχει ελληνική αστυνομία; Υπάρχει κυβέρνηση;».

Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός είχε καταγγείλλει επίθεση οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού στον Δημήτρη Γιαννακόπουλου, κατά την είσοδο του «ισχυρού άνδρα» της «πράσινης» ΚΑΕ στο ΣΕΦ.

Όπως υποστηρίζουν στο «τριφύλλι», οργανωμένοι των «ερυθρόλευκων» με διαπιστεύσεις είχαν πάρει θέση κοντά στη γραμματεία και «υποδέχθηκαν» με απειλές, βρισιές και χειρονομίες τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στη φυσούνα, πριν πάρει τη θέση του δίπλα στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Η κατάσταση πάντως δεν χάθηκε από τον έλεγχο της αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι στο σημείο υπήρχε μικρή δύναμη. Από την πλευρά των «πράσινων», πάντως, υπογραμμίζεται ότι παρούσα στο περιστατικό ήταν και η υπεύθυνη ασφαλείας της Euroleague, Θάλεια Μήτση.

Νωρίτερα, Με επίσημη ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γνωστό ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται με την αποστολή που κατευθύνεται προς το ΣΕΦ, ενώ παράλληλα καταγγέλει την εν κρυπτώ επιστολή του Ολυμπιακού, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των «ερυθρόλευκων» από την Euroleague.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού: «Με τεράστια έκπληξη ενημερωθήκαμε για μια επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός η οποία ουδέποτε μας κοινοποιήθηκε (!) και εν κρυπτώ εστάλη σε Αστυνομία και λοιπές Αρχές. Με τη συγκεκριμένη επιστολή που βρίθει ψευδών, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ΩΜΑ και απερίφραστα ομολογεί πως αδυνατεί να διασφαλίσει συνθήκες ασφαλούς διεξαγωγής του αγώνα στην έδρα της και πως η φυσική παρουσία μέλους της αποστολής μας θα προκαλέσει "πυροδότηση εκτεταμένων εκτροπών και αντιαθλητικών συμπεριφορών" τόσο για τους θεατές όσο και για τους συμμετέχοντες. Συγχρόνως επιχειρεί μάταια να μας επιβάλει -αντίθετα σε κανονισμούς και νόμους- ποιους εμείς θα επιλέξουμε να συμπεριλάβουμε στην αποστολή μας. Πρόκειται για πρωτοφανή και πέρα από κάθε όριο ενέργεια που ξεγυμνώνει τους συντάκτες αυτής.

Περιμένουμε την παραδειγματική τιμωρία τόσο από την Eurolegaue όσο και από την ελληνική Δικαιοσύνη για τις έμμεσες απειλές που διατυπώνονται σε αυτή την επιστολή. Σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Γιαννακόπουλος είναι καθοδόν με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας μας προς το ΣΕΦ».