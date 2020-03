Οικονομία

Έκτακτο Eurogroup για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην οικονομία

«Φωτιά» στην ευρωπαϊκή οικονομία έχει βάλει ο κορονοϊός. Ενεργοποιείται ο Μηχανισμός Έκτακτης Ανάγκης. Πρώτος απολογισμός των «πληγών» της επιδημίας.

Του Νίκου Ρογκάκου

«Φωτιά» στην ευρωπαϊκή οικονομία έχει βάλει ο κορονοϊός και έτσι οι υπουργοί της ΕΕ για να μειώσουν στο ελάχιστο τις όποιες απώλειες συνέρχονται σήμερα εκτάκτως για την πραγματοποίηση Eurogroup, μέσω Τηλεδιάσκεψης.

Έτσι, ενεργοποιείται ο Μηχανισμός Έκτακτης Ανάγκης όπως προβλέπουν οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες, και αυτό προσδοκά (και) η Αθήνα, έτσι ώστε να ξεπεράσει με τις μικρότερες δυνατές απώλειες την περιπέτεια του κορονοϊού.

Στις 3 το μεσημέρι, το Eurogroup με τηλεδιάσκεψη και σε ευρεία σύνθεση θα κάνει έναν πρώτο απολογισμό των «πληγών» που άνοιξε η επιδημία στην ευρωπαϊκή οικονομία, με φόντο στοιχεία κι εκτιμήσεις από διεθνείς οργανισμούς για ντόμινο επιπτώσεων στη ναυτιλία, στις αερομεταφορές, στον Τουρισμό.

Πεποίθηση και της Αθήνας είναι ότι οι υπουργοί Οικονομικών θα αποφασίσουν κατ’ αρχάς την ενεργοποίηση όλων των ασφαλιστικών δικλείδων, που προβλέπονται στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες κι αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι τα κονδύλια, που θα χρησιμοποιηθούν από τα κράτη- μέλη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού, δεν θα ληφθούν υπόψιν στον υπολογισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος. Το πιθανότερο είναι ότι συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις θα ανακοινωθούν στην τακτική συνεδρίαση του Eurogroup στις 16 Μαρτίου, όπου συν τοις άλλοις θα συζητηθεί και η 5η Έκθεση Αξιολόγησης για την Ελλάδα.

Αν και στην ελληνική οικονομία οι επιπτώσεις στην παρούσα φάση μοιάζουν ελεγχόμενες, καθώς αφορούν μόνο στις ζημιές από την ακύρωση εκδηλώσεων το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας, στο οικονομικό επιτελείο παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής, αφού τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Όσον αφορά στη μελέτη επιπτώσεων στο ελληνικό ΑΕΠ, που δημοσιοποίησε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, κατεβάζοντας τον πήχη ως το 1,88% με το δυσμενέστερο σενάριο, αρμόδιες κυβερνητικές πηγές σημείωσαν ότι είναι εξαιρετικά πρόωρο να γίνονται τέτοιες εκτιμήσεις, πριν ξεδιπλωθούν καν τα μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις Βρυξέλλες και την ΕΚΤ.

Ως βαρόμετρο χαρακτηρίζεται ο Τουρισμός και είναι ενδεικτικό ότι μετά τη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση της Διυπουργικής για τις επιπτώσεις του κορονοϊού, κυβερνητικοί αξιωματούχοι σημείωναν ότι ως το Πάσχα θα έχει φανεί εάν και πόσο θα επηρεαστεί η εγχώρια τουριστική αγορά από τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πλήγμα στον ευρωπαϊκό τουρισμό είναι βαρύ, κυρίως λόγω της «εξαφάνισης» των Κινέζων επισκεπτών. Υπολογίζεται ότι από τον Ιανουάριο ως το τέλος Απριλίου, θα έχουν «χαθεί» περίπου 400 χιλιάδες Κινέζοι τουρίστες και 2 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, ωστόσο απώλειες θα υπάρξουν κι από άλλες χώρες με πρόβλημα κορονοϊού π.χ. Κορέα, Ιαπωνία ή λόγω του φόβου των κρουσμάτων στην Ευρώπη (Αμερικανοί, Καναδοί). Η Αθήνα παρακολουθεί, επίσης, στενά τα στοιχεία για ακυρώσεις ή μειώσεις κρατήσεων Ευρωπαίων για ταξίδια εντός της Ευρώπης.

Θετική εξέλιξη χαρακτηρίστηκε στη χθεσινή Διυπουργική η αλλαγή κλίματος στην αγορά, καθώς μετά τη νευρικότητα και την «έκρηξη» ζήτησης συγκεκριμένων ειδών την περασμένη εβδομάδα, η κατάσταση ομαλοποιήθηκε πλήρως, προφανώς και λόγω του περιορισμένου αριθμού κρουσμάτων στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες από τις μεγάλες αλυσίδες super markets αναφέρουν ότι από το Σάββατο κιόλας, οι καταναλωτές επέστρεψαν στην κανονικότητα, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στα Σαρακοστιανά, ενώ αυτή η εικόνα διατηρήθηκε και χθες. Τα συναρμόδια υπουργεία περιμένουν, μάλιστα, μείωση των λιανικών τιμών των καυσίμων εντός των ημερών, μετά την υποχώρηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου.