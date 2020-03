Life

Κατερίνα Στικούδη: στην εποχή μας δεν υπάρχει τίποτα “αψεγάδιαστο”

Τι δηλώνει η πολυτάλαντη καλλονή για την ομορφιά, την καριέρα της στο τραγούδι και την τηλεοπτική της παρουσία ως ηθοποιού και όχι μόνο.

Η Κατερίνα Στικούδη με το ταλέντο, το ζήλο, τη σκληρή δουλειά, την υπομονή και επιμονή της, καταφέρνει να πορεύεται με επιτυχία, σε διαφορετικά μονοπάτια ταυτόχρονα. Στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο timelink.gr, απαντά για το πώς διαχειρίζεται την αρνητική κριτική και τον ανταγωνισμό, ενώ αποκαλύπτει αν την αγχώνουν οι συγκρίσεις…

Κατερίνα, είσαι μια γυναίκα πολυτάλαντη που έχει δοκιμαστεί σε διάφορα concept, όπως το modeling, το τραγούδι, ο χορός, η υποκριτική και η παρουσίαση. Τι από όλα σε γεμίζει περισσότερο;

Όλα έχουν να κάνουν με κάποια πτυχή της προσωπικότητάς μου. Όλα έρχονται σε συγκεκριμένες στιγμές της ζωής μου και όλα με γεμίζουν. Νομίζω είναι φανερό ότι μετά από 11 χρόνια στη δισκογραφία και 4 albums, singles και συναυλίες, η μουσική είναι αυτό που με εκφράζει πιο πολύ. Και αυτό γιατί περιέχει τραγούδι, ερμηνεία, performing, clips, χορό… όλα. Τελευταία όμως, η επιστροφή μου στην τηλεόραση με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ήταν κάτι που είχα στο μυαλό μου συνεχώς και χαίρομαι πολύ που μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω όλα αυτά τα ωραία πράγματα!.

Πώς αισθάνεσαι που αποτελείς για κάποιες γυναίκες πρότυπο ομορφιάς; Σε γεμίζει άγχος και προσπαθείς να είσαι πάντα «αψεγάδιαστη»;

Δε μου αρέσει πολύ αυτή η λέξη. Και δεν την επιδιώκω κιόλας. Έχω πει πολλές φορές ότι όλες οι γυναίκες είναι όμορφες με τον τρόπο τους. Αρκεί να αγαπήσουν τον εαυτό τους και να τον φροντίζουν. Προτιμώ να ασχολούνται με τη δουλειά μου ή το χαρακτήρα μου και λιγότερο με την εξωτερική εμφάνιση. Άγχος – δημιουργικό – έχω με ότι καταπιάνομαι. Το «αψεγάδιαστο» δεν υπάρχει στην εποχή του ίντερνετ που όλα είναι στο μικροσκόπιο, οπότε δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε.

Ο σύζυγός σου πρόσφατα δήλωσε ότι προτιμά να σε βλέπει πιο πολύ στη σειρά, γιατί η υποκριτική αναβαθμίζει περισσότερο το καλλιτεχνικό σου προφίλ. Εσύ τι αισθάνεσαι ότι σου ταιριάζει καλύτερα;

Μου αρέσουν και τα δύο projects που συμμετέχω φέτος και δεν το λέω διπλωματικά. Το ένα – το «αν ήμουν πλούσιος» - έχει να κάνει με ένα ρόλο που ερωτεύτηκα από την αρχή. Έχω εξαιρετικούς συνεργάτες σε όλα τα επίπεδα και με βοηθάνε. Το MyStyleRocks είναι ένα γνωστό project που έχει να κάνει καθαρά με παρουσίαση, μόδα και γυναίκα. Ξεκάθαρα μου αρέσει. Και εκεί οι συνεργάτες μου είναι υπέροχοι. Γελάμε, περνάμε πολύ καλά και σε ποια γυναίκα άλλωστε δεν αρέσει να αισθάνεται όμορφη, με ωραία ρούχα on camera. Τα κορίτσια φέτος έχουν έντονες προσωπικότητες και αυτό κάνει το παιχνίδι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Για την επιτροπή μας ότι και να πω είναι λίγο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι νιώθω υπέροχα με τις επιλογές αυτές. Πλήρης. Ο άντρας μου έχει τη γνώμη του και να ξέρεις ότι παρακολουθεί στενά οτιδήποτε κάνω. Γιατί παρερμηνεύτηκε το τι προτιμάει με το τι παρακολουθεί. Οκ?

Έχεις κάνει ποτέ κάτι που δεν ήθελες, καθαρά και μόνο γιατί «πρέπει»;

Κάθε άνθρωπος στη ζωή του ή στην επαγγελματική του πορεία, έρχεται αντιμέτωπος με επιλογές που μπορεί να μην τον κάνουν να περνάει καλά. Ειδικά στις αρχές. Πιστεύω ότι εδώ και πολλά χρόνια κάτι τέτοιο δε μου συμβαίνει. Ειδικά από όταν πήρα στα χέρια μου τις τύχες της καριέρας μου τόσο στη μουσική όσο και στα υπόλοιπα. Και όταν είσαι εσύ εντάξει με τις επιλογές σου, ο κόσμος το καταλαβαίνει και σε δέχεται αβίαστα.

Πώς αντιμετωπίζεις την αρνητική κριτική;

Ρωτάς τον κατάλληλο άνθρωπο. Το κόλπο είναι να διακρίνεις τους haters από τον καλοπροαίρετο και τα τρολς από τους φίλους και συνεργάτες που θέλουν το καλό σου. Δεν είναι όλες οι αρνητικές κριτικές το ίδιο. Στη δουλειά μου, κάθε απόφαση είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Δεν παίρνονται αποφάσεις ελαφρά τη καρδία. Όταν είμαι σίγουρη εγώ για τα βήματα που κάνω, ας λένε ότι θέλουν. Πάντως τη στιγμή που θα σταματήσει η κακοπροαίρετη κριτική, μάλλον θα έχεις αρχίσει να περνάς αδιαφορος.

Πώς διαχειρίζεσαι τον ανταγωνισμό στον επαγγελματικό τομέα ή στις διαπροσωπικές σου σχέσεις;

Ο ανταγωνισμός είναι κάτι που επιδιώκω. Θέλω να γίνομαι καλύτερη σε ότι κάνω και επιδιώκω την πίεση σε όλα. Στις διαπροσωπικές σχέσεις δεν υφίσταται. Μόνο επαγγελματικά.

Σε αγχώνουν οι συγκρίσεις με συναδέρφισσές σου;

Καθόλου. Μπορεί να αγχώνει αυτές.

Οι γυναίκες επωμίζονται πολλά βάρη και ευθύνες, αλλά ακόμα δεν καταξιώνονται εύκολα ούτε αμείβονται εξίσου με το ανδρικό φύλο (βλ ηθοποιούς Χόλιγουντ). Εσύ, πώς το έχεις βιώσει και αντιμετωπίσει αυτό στην καριέρα σου;

Πολύ έντονα. Και στο τραγούδι και στην τηλεόραση. Είναι κάτι που δυστυχώς δε βλέπω να αλλάζει εύκολα. Οι λιγοστές εξαιρέσεις απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Δε χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες και περιστατικά. Απλά να πω ότι μόνο μετά από πολυετή πορεία μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα. Όχι να πάρεις σίγουρα βέβαια…

Υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πρέπει να σταματήσεις;

Ποτέ.

Το «Mystylerocks» και παρεμφερή reality μόδας έχουν κατηγορηθεί για το ότι χαρίζουν εύκολη δημοσιότητα στους συμμετέχοντες, χωρίς να υπάρχει ουσία και ουσιαστική δουλειά. Γίνεται μια κοπέλα γνωστή για ένα χρόνο. Μετά την ξεχνάνε όλοι και έπεται η επόμενη κοκ. Πιστεύεις ότι ευσταθεί αυτή η κριτική;

Θα μπορούσε αυτό να ειπωθεί για κάθε τηλεοπτική εκπομπή, για talentsshows, για όλα. Εγώ προτιμώ να το βλέπω ως μια εκπομπή που δίνει ένα βήμα, μια ευκαιρία σε κάποιες κοπέλες. Το πως αυτές θα διαχειριστούν την επιτυχία ή την αναγνωρισιμότητα είναι δική τους υπόθεση αποκλειστικά. Και πριν από χρόνια, την ίδια κριτική δεχόμασταν που συμμετείχαμε στα καλλιστεία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αρκετές κοπέλες (ανεξάρτητα από το αν διακρίθηκαν ή όχι στο διαγωνισμό), δεν έκαναν το παραπάνω βήμα. Άλλες (και θέλω να πιστεύω ότι είμαι μια από αυτές) χρησιμοποίησαν την ευκαιρία ως εφαλτήριο για μια καριέρα. Η εποχή μας, περισσότερο από ποτέ, με τα socialmedia και με το διαδίκτυο, είναι τελείως διαφορετική. Έχεις το περιοδικό σου (instagram), το κανάλι σου (YouTube), τη δισκογραφική σου (spotify). Στο χέρι του καθενός είναι να μην τον ξεπεράσει ο/η επόμενος.

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να διατηρηθούν οι ισορροπίες από τη μεριά του παρουσιαστή/στριας σε ένα realityshow;

Ο ρόλος μου, η παρουσίαση έχει αυτήν την πρόκληση. Μου αρέσει. Ίσως αν ήμουνα πιο μικρή να μη μπορούσα να το κάνω ανεπηρέαστα. Με αντικειμενικότητα και νηφαλιότητα. Πάντως το «reality» στοιχείο δεν είναι το κυρίαρχο στην εκπομπή. Πιστεύω η μόδα είναι και το fun. Υπάρχει κόσμος που το βλέπει για αυτό, αλλά η πλειονότητα του κοινού παρακολουθεί για το συνολικό αποτέλεσμα. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτό συμβάλω και εγώ.

Έχεις ασχοληθεί με τον κόσμο του μόντελινγκ και της μόδας, τι παγίδες κρύβει και πώς μπορεί κάποιος να τις αποφύγει;

Εχω ασχοληθεί Πολύ λιγότερο από όσο πιστεύετε. Γενικά πολύ γρήγορα στην πορεία μου στράφηκα σε άλλη κατεύθυνση. Όχι γιατί το υποτιμώ. Απλά δόθηκαν ευκαιρίες ή το κυνήγησα η ίδια. Οπότε δεν είμαι η κατάλληλη να σου πω. Μπορώ να σου πω ότι ο άνθρωπος με αρχές, όρια, στόχους και προσανατολισμό, δεν κινδυνεύει από παγίδες.

Πάμε να κλείσουμε με ένα δεκάλογο διλημμάτων:

Κολύμβηση ή χορός; κολύμβηση Όλα τα λεφτά του κόσμου ή όλον το χρόνο του κόσμου; Τίποτα από τα δύο Να έχεις την ικανότητα να πετάς ή να διαβάζεις το μυαλό του άλλου; Να πετάω. Το δεύτερο θα μου’ ρθει με τα χρόνια. Brandon ή Dylan από το Μπέβερλι Χιλς; Πόσο χρονών νομίζεις είμαι? Σαββατόβραδο με Netfilx ή έξοδος σε μπαρ; Σπίτι. Θάρρος ή Αλήθεια; Είναι ερώτηση παγίδα γιατί λέω πάντα αλήθεια. Γαβαλάς ή Κουδουνάρης; Μου βάζεις δύσκολααααα Κρεατοφάγος, Βετζετέριαν ή Βίγκαν (τρίλημμα); Παμφάγο ον! Ρομπερτ Ντε Νίρο ή Αλ Πατσίνο; Ντε Νίρο. Φωνάζει πολύ ο Αλ. Θέατρο ή Τηλεόραση; Θέλω ακόμα μερικές εμπειρίες από το θέατρο για να έχω πλήρη εικόνα.

