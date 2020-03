Κόσμος

Οργή της ΕΕ για τον “εκβιασμό” Ερντογάν, αλλά…

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι Βρυξέλλες, σύμφωνα με το Reuters, εξετάζουν την πιθανότητα νέας χρηματοδότησης του “Σουλτάνου”…

Εξοργισμένοι με την προσπάθεια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέποντας σε πρόσφυγες και μετανάστες να συγκεντρωθούν στα ελληνοτουρκικά σύνορα, εμφανίζονται αξιωματούχοι των Βρυξελλών.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, πρεσβευτές της ΕΕ συναντήθηκαν αυτήν την εβδομάδα για να συζητήσουν τις εξελίξεις στο προσφυγικό.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες παραδέχτηκαν ότι ο Ερντογάν κρατά δέσμια την Ευρώπη, επειδή τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν πώς να αντιμετωπίσουν το προσφυγικό, και προκειμένου να αποφύγουν μία επανάληψη της κρίσης του 2015/2016, πρέπει να “σπρώξουν” και άλλα χρήματα στη Τουρκία, έτσι ώστε να βάλουν ένα “ταβάνι” στις αφίξεις μεταναστών στην Ευρώπη.

«Η ΕΕ είναι στόχος εκβιασμού», δήλωσε ένας διπλωμάτης κατά τη διάρκεια της κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης στις Βρυξέλλες. «Κοιμάσαι με τον διάβολο και ξυπνάς στη κόλαση, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε τώρα», σχολίασε συνάδελφός του.

Σκέψεις για νέα χρηματοδότηση

Κορυφαίος Ευρωπαίος διπλωμάτης είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατασπατάλησε τον χρόνο από τη συμφωνία του 2016 έως και σήμερα βάζοντας το πρόβλημα κάτω από το χαλί, με το να πληρώνει ώστε πρόσφυγες και μετανάστες να παραμένουν στην Τουρκία.

Μεταξύ των αντιπροσώπων που πρότειναν την περαιτέρω χρηματοδότηση ώστε να βοηθηθούν οι πρόσφυγες στην Τουρκία – και με την ελπίδα του κατευνασμού του Ερντογάν – ήταν της Ολλανδίας, της Ιταλίας της Γαλλίας και της Γερμανίας.

«Όσο λογικό είναι για την ΕΕ να συνεχίζει να υποστηρίζει τους Τούρκους πρόσφυγες στη Συρία, άλλο τόσο σημαντικό είναι να μη δημιουργήσει την εντύπωση ότι υποκύπτει στον εκβιασμό», παρατήρησε, πάντως, ένας από τους διπλωμάτες.

«Είναι τόσο ανέντιμο εκ μέρους του Ερντογάν. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να εκβιαζόμαστε οπότε η όποια νέα χρηματοδότηση δεν πρέπει να έλθει πολύ σύντομα. Αλλά στο τέλος ίσως αναγκαστούμε να πληρώσουμε. Τι άλλο να κάνουμε;», είπε ακόμη ένας διπλωμάτης που μίλησε στο Reuters.