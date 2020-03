Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι και “βλέπει” 8αδα

Με «όπλα» την άμυνα και την ψυχραιμία, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε θριαμβευτής στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων».

Ο Ολυμπιακός το ήθελε πιο πολύ και το πήρε! Νίκησε με 81-78 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 17η αγωνιστική της Euroleague, έφτασε τις 12 νίκες, μειώνοντας στις δύο την απόσταση από τους «πράσινους», αλλά κυρίως μειώνοντας κατά πολύ την απόσταση από την... οκτάδα! Με έναν τόσο θεαματικό όσο και ουσιαστικό Σακίελ ΜακΚίσικ (22π.), με τους Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Ρότσεστι να κάνουν... διαγωνισμό τριπόντων και με τον Έλις να «ματώνει» για το ριμπάουντ! Ο Παναθηναϊκός «γκρέμισε» έξω από τα 6.75 (1/20 τρίποντα) ό,τι έχτιζε με υπεροχή σε ριμπάουντ, ασίστ και κλεψίματα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Οι «πράσινοι» είχαν κορυφαίο τον Νικ Καλάθη με 18 πόντους, αλλά θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να έρθει η 15η νίκη.

Ο αγώνας...

Με τον Μπάλντγουιν, Έλις, Παπανικολάου, Πρίντεζη και ΜακΚίσικ ξεκίνησε ο γηπεδούχος Ολυμπιακός, ενώ στην πεντάδα του Παναθηναϊκού ξεκίνησαν οι Καλάθης, Ράουτινς, Παπαπέτρου, Τόμας και Παπαγιάννης. Με τον ΜακΚίσικ πρωταγωνιστή (7 πόντους στην 1η περίοδο), ο Ολυμπιακός είχε ένα μαγικό ξεκίνημα! Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό αμέσως μετά το τζάμπολ χάρη στην αποτελεσματική άμυνά τους, έβγαλαν αιφνιδιασμούς και θεαματικές φάσεις για να προηγηθούν με +8, 12-4, με τον κόσμο στις κερκίδες να παραληρεί. Τα τρίποντα από Παπανικολάου και ΜακΚίσικ, καθώς και το κάρφωμα του τελευταίου αποτέλεσαν τα highlights σε αυτά τα πρώτα λεπτά της ευρωπαϊκής «μητέρας των μαχών»! Ο Παναθηναϊκός είχε έτοιμη... απάντηση! Πως; Ελέγχοντας τα αμυντικά ριμπάουντ! Σε αυτό το διάστημα, ο Ολυμπιακός είχε παρασυρθεί επιθετικά στα ελεύθερα σουτ που του άφηναν οι «πράσινοι», χωρίς επιτυχία, όμως. Με 4 πόντους του Νικ Καλάθη και τρίποντο του Ιωάννη Παπαπέτρου (7 πόντους στην 1η περίοδο), ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 12-12, με σερί 8-0. Ο Πιτίνο έριξε στο παρκέ τους Μήτογλου και Φριντέτ αντί των Ράουτινς, Παπαγιάννη, ενώ και ο Μπαρτζώκας απέσυρε τους Πρίντεζη, Έλις και Μπάλντγουιν, βάζοντας στην πεντάδα τους Βεζένκοφ, Μπάικς και Ρούμπιτ. Ο τελευταίος διαμόρφωσε το 18-15 υπέρ του Ολυμπιακού. Η συνέχεια ανήκε στον Παναθηναϊκό: Αρχικά οι Μπέντιλ, Ράις έθεσαν την ομάδα τους στην πρωτοπορία στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (18-20), με τους Μήτογλου και Φριντέτ να είναι αυτοί που ολοκλήρωσαν ένα σερί 9-0 για τους φιλοξενούμενους (18-24 στο 11ο λεπτό!)

Οι «πράσινοι» στεκόντουσαν καλά μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού, έκαναν μόνο 3 λάθη στο α΄ μέρος έναντι 7 των «ερυθρόλευκων», ενώ είχαν και 5 κλεψίματα (1 η ομάδα του Πειραιά). Αυτό που δεν είχαν υπολογίσει στον Παναθηναϊκό όμως ήταν τα 5 εύστοχα τρίποντα του Ολυμπιακού στη δεύτερη περίοδο! Ο Σάσα Βεζένκοφ έβαλε δύο διαδοχικά για το 24-26! Ο ίδιος υπέγραψε και το +2, 28-26! Ο Μήτογλου πήρε επιθετικές πρωτοβουλίες και ο Παναθηναϊκός προσπέρασε ξανά, 33-37. Ο Ρότσεστι πέτυχε δύο τρίποντα, ένα ο ΜακΚίσικ και ο Ολυμπιακός είχε και πάλι τα ηνία, 41-39. Ρούμπιτ και ΜακΚίσικ (12π.) διεύρυναν στο +6 την απόσταση, 45-39, στο ημίχρονο. Με 0/10 τρίποντα έναντι των 7/12 του Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός έβλεπε τους κόπους του να πηγαίνουν χαμένοι... και το επιμέρους σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο να είναι 27-19 υπέρ των Πειραιωτών.

Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μην επιστρέφει στην κεντρική σάλα του ΣΕΦ για την 3η περίοδο μετά από αίτημα της αστυνομίας να απομακρυνθεί (οι πράσινοι κατήγγειλαν δύο επιθέσεις στον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός) στη φυσούνα, μία πριν το εναρκτήριο τζάμπολ και μία με τη λήξη του α΄ μέρους) ξεκίνησε το β΄ μέρος. Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος πια, με τους Πρίντεζη και Έλις να χτυπούν στη ρακέτα και τον ΜακΚίσικ να βγαίνει σε ανοιχτό γήπεδο και να... καρφώνει εντυπωσιακά , 53-47! Μετά από τεχνική ποινή που δέχτηκε ο Πιτίνο για διαμαρτυρία, οι Καλάθης και Παπαπέτρου «μάζεψαν» και πάλι τη διαφορά (54-51), αλλά οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειχναν πιο διψασμένοι και αποφασισμένοι! Ο ΜακΚίσικ έφτασε τους 18 πόντους (60-55) και ο Τέιλορ Ρότσεστι έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +8, 63-55! Ο Παναθηναϊκός βρήκε και πάλι τρόπο να μαζέψει τη διαφορά, 63-59 (Μπέντιλ, Παπαγιάννης), με τον Μπράντον Πολ να είναι εύστοχος σε 2 βολές, από φάουλ του Ουέσλι, 65-59 (σκορ 3ης περιόδου).

Τι κι αν με δύο ακόμη άστοχα τρίποντα του Ράις, ο Παναθηναϊκός έφτασε τα... 0/14 στις αρχές της 4ης περιόδου; Η υπεροχή του στα ριμπάουντ και δη στη ρακέτα με τους Παπαγιάννη, Μπέντιλ του επέτρεψε να ισοφαρίσει σε 65-65, με σερί 6-0! Απέμεναν 6:47’’ δραματικά λεπτά για το τέλος! Βεζένκοφ και Ράις έκαναν το 67-67, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου με ένα μεγάλο τρίποντο, 4:50 πριν το τέλος σήκωσε όρθιους τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ. Ο Ράουτινς ήταν άστοχος για τρίποντο, ο Βεζένκοφ πήρε το αμυντικό ριμπάουντ και βρήκε τον Έλις κάτω από τη ρακέτα, με τον Αμερικανό αντί να σηκωθεί να καρφώσει... να αστοχεί την πιο κρίσιμη στιγμή. Ο Καλάθης δεν θα συγχωρούσε τέτοιο λάθος! Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού πέτυχε το πρώτο τρίποντο της ομάδας του μετά από 17 άστοχες προσπάθειες και έφτασε τους 18 πόντους (70-70)! Με γκολ φάουλ, ο Παπανικολάου ουσιαστικά πέτυχε κι άλλο... τρίποντο, 73-70! Ο Ντεσόν Τόμας έκανε το 73-72 και ο Σακίελ ΜακΚίσικ φτάνοντας τους 20 πόντους «λύτρωσε» τον Ολυμπιακό, 75-72. Αμέσως μετά, όμως υπέπεσε στο 4ο φάουλ του στέλνοντας τον Τάιρις Ράις στη γραμμή του φάουλ, 75-74. Με 1:07’’ εναπομείναντα χρόνο, ο Ρότσεστι δεν δίστασε να σουτάρει από μέση απόσταση, 77-74! Ο Ράις ξαναστήθηκε στη γραμμή των βολών και με 2/2 μείωσε στον πόντο, 77-76, στα 55 δεύτερα. Και ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού, Σακίελ ΜακΚίσικ θα ήταν αυτός που θα έγραφε τον επίλογο! Με off balance σουτ ήταν μία ακόμη φορά συνδεδεμένος με το καλάθι, πήρε και το 5ο φάουλ του Μήτογλου! Έστω κι αν δεν ευστόχησε στη βολή, ήταν αυτός που «έγραψε» το 79-76 στα 39΄΄. Ο Ράις ήταν άστοχος σε δίποντο στα 21΄΄, ο Παπανικολάου πήρε το ριμπάουντ για να τον σταματήσει με φάουλ ο Καλάθης. Ο σμολ φόργουορντ του Ολυμπιακού έβαλε τη δεύτερη βολή, 80-76, αλλά ο Παπαγιάννης ήταν εύστοχος και στις 2 βολές από φάουλ του Ρότσεστι, 80-78, στα 9΄΄. Ήταν σειρά του Ουέσλι να σταματήσει το χρόνο κάνοντας φάουλ στον Παπανικολάου που έβαλε τη μία βολή, 81-78. Απέμεναν 8 δεύτερα μετά το τάιμ άουτ και ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα! Στην επαναφορά ο Καλάθης πάσαρε στον Ντεσόν Τόμας, αλλά στην προσπάθειά του για τρεις, η μπάλα βρήκε σίδερο! Ο Ρότσεστι έγινε αποδέκτης της μπάλας και ο Ολυμπιακός είχε πάρει μία μεγάλη νίκη, όχι μόνο γοήτρου, απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά και μια νίκη που του επιτρέπει να ελπίζει ακόμη σε παρουσία στα πλέι οφ της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 45-39, 65-59, 81-78

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ρότσεστι 11 (3), Μπάλντουιν 2, Πολ 6, Κόνιαρης, Μπάικς, Βεζένκοβ 10 (2), Πρίντεζης 8, Παπανικολάου 12 (2), Ρούμπιτ 4, Έλις 6, ΜακΚίσικ 22 (2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρικ Πιτίνο): Τόμας 8, Ράις 12, Παπαγιάννης 10, Ράουτινς, Παπαπέτρου 10, Τζόνσον, Φριντέτ 2, Καλάθης 18 (1), Μήτογλου 11, Μπέντιλ 7.