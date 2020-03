Αθλητικά

“Αέρας” έφυγε για τους “8” ο Προμηθέας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τεράστιο “διπλό” - πρόκριση των Αχαιών μέσα στη Γερμανία…

Πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του EuroCup πήρε ο Προμηθέας Πατρών, μετά το τεράστιο «διπλό» επί γερμανικού εδάφους.

Οι Αχαιοί επικράτησαν με 97-72 της Όλντενμπουργκ, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16», κατακτώντας την πρώτη θέση του 6ου ομίλου. Η ομάδα του Μάκη Γιατρά καλείται πλέον να περάσει στα προημιτελικά (17-25 Μαρτίου) το εμπόδιο της τουρκικής Τόφας Μπούρσα, σε σειρά best-of-three.

Κορυφαίοι του Προμηθέα ήταν οι Χολ με 20, Μαυροκεφαλίδης με 19, Κασελάκης με 17 και Φίλερ με 15 πόντους. Για τους Γερμανούς, ξεχώρισε ο Μαχάλμπασιτς με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 38-56, 58-80, 72-97