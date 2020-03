Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Τετάρτη 4 Μαρτίου σήμερα και ο Ερμής περνάει ανάδρομος στον Υδροχόο, όπου και θα γυρίσει ορθόδρομος στις 9 του μήνα.

ΚΡΙΟΣ: Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος και επαναφέρει κάποια διλήμματα που κατανάλωσαν αρκετή από τη φαιά ουσία σου το προηγούμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν επανέρχονται κάποιοι προβληματισμοί που ειδικά αν είσαι σε σχέση αφορούν την πορεία αυτής της σχέσης και των περιθωρίων που σου προσφέρει για να κάνεις κοινά όνειρα με το ταίρι σου. Γενικότερα φαίνεται πως σε αυτή τη φάση της ζωής σου χρειάζεσαι ένα στόχο που θα σε κινητοποιήσει, αλλά δεν ξέρεις προς τα που να πας.

ΤΑΥΡΟΣ: Σήμερα, αλλά και το υπόλοιπο αυτής της εβδομάδας μπορείς να επιδιώξεις την πραγματοποίηση συναντήσεων και συζητήσεων που για κάποιο λόγο μπορεί να ματαιώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Ειδικά αν η άλλη πλευρά ήταν το αφεντικό σου ή γενικότερα άνθρωποι που σχετίζονται με την κοινωνική ή την επαγγελματική σου εξέλιξη είναι ευκαιρία αυτές τις μέρες να επαναφέρειες τις όποιες διεκδικήσεις σου. Προσοχή! Μιλάμε μόνο για υφιστάμενα θέματα αποφεύγοντας να ανοίξουμε νέα κεφάλαια.

ΔΙΔΥΜΟΙ:Ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής μέχρι τις 9 του μήνα θα βρίσκεται ανάδρομος σε έναν τομέα του ωροσκοπίου σου που σχετίζεται με τα ταξίδια και θεωρητικά είναι δύσκολο να αποφύγεις τις εκπλήξεις και τις αναποδιές σε κάποια από αυτά, ειδικά αν ταξιδέψεις σε περιοχές που δεν έχεις ξαναπάει. Κοίτα να κάνεις τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό και προετοιμαστείς ψυχολογικά προκειμένου να μην επιτρέψεις στις οποίες συγκυρίες να σου χαλάσουν τη διάθεση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με τον Ερμή ανάδρομο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχεις την ευκαιρία να επανεξετάσεις τα δεδομένα και οποία στοιχεία έχεις στη διάθεσή σου πριν πάρεις σημαντικές αποφάσεις ή καταλήξεις σε σημαντικές συμφωνίες που θα αλλάξουν τα οικονομικά σου δεδομένα. Δεν είναι η στιγμή των αποφάσεων, ούτε των υπογραφών, είναι όμως η στιγμή που μπορείς να βάλεις τα πράγματα κάτω και να δεις ποιες είναι οι πραγματικές σου ανάγκες και ποιο το συμφέρον σου

ΛΕΩΝ: Τώρα που ο Ερμής θα κινείται ανάδρομος απέναντι σου, στον Υδροχόο, καλό θα είναι να κατευνάσεις την οποία ανάγκη σου για αποφάσεις και βαρύγδουπες ανακοινώσεις, αφού από τη μία, όταν με το καλό γυρίσει ορθόδρομος μπορεί είτε να αναθεωρήσεις, είτε τα γεγονότα να σε αναγκάσουν να κινηθείς σε άλλες κατευθύνσεις, αλλά κι από την άλλη υπάρχει ο κίνδυνος να πέσεις στην παγίδα να θεωρήσεις κάποια πράγματα στις διαπροσωπικές σχέσεις ως δεδομένα, ενώ στην πραγματικότητα τίποτα δεν είναι αυτονόητο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ : Με τον Ερμή ανάδρομο να περνάει στον Υδροχόο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι αναποδιές είναι αναπόφευκτες σε απλά και καθημερινά πράγματα, γι' αυτό δε χρειάζεται να τα βάφεις μαύρα κάθε φορά που συνειδητοποιείς ότι ακόμα και η περίφημη οργάνωση σου δεν είναι αρκετή για να τις αποφύγεις. Μην ασχοληθείς με εργασίες όπως πχ το ξεκαθάρισμα του υπολογιστή σου, η διαγραφή αρχείων και φωτογραφιών από το email ή το κινητό σας κλπ. Επίσης, κράτα θετική διάθεση, όσο γίνεται, απέναντι στην ασυνεννοησία, κυρίως με τους συναδέλφους σου.

ΖΥΓΟΣ: Με τον Ερμή να περνάει ανάδρομος στον Υδροχόο μια ερωτική υπόθεση φαίνεται ικανή να αναγεννηθεί ακόμα κι αν θεωρούσες ότι έχει γίνει στάχτη. Από την άλλη, υπάρχει έντονη κινητικότητα και ένας δημιουργικός οίστρος που ναι μεν σε κρατάει σε εγρήγορση, αλλά επαναφέρει κάποια διλήμματα από τα οποία πιστεύεις ότι είχες απαλλαγεί. Τέλος, δεν αποκλείεται να προκύψει και κάποιο αναπάντεχο θέμα σχετικά με κάποιο παιδί σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η ανάδρομη πορεία του Ερμή στον Υδροχόο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα εγείρει οικογενειακά θέματα, ενώ είναι πιθανές και κάποιες ανατροπές σε ζητήματα που μπορεί να σχετίζονται με αγοραπωλησίες ακινήτων ή με κάποια μετακόμιση που μπορεί να σχεδίαζες. Από την άλλη ίσως θελήσεις να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα με τους δικούς σου ανθρώπους και δεν αποκλείεται να χρειαστεί να πάρεις θέση για ζητήματα που ως τώρα επιλέγεις να κρατάς πιο ουδέτερη στάση.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Μπορεί να το έχεις ξανασκεφτεί, μπορεί να το είχες παρκάρει στο πίσω μέρος του μυαλού σου όμως δε σημαίνει ότι είναι και μια δουλεμένη σκέψη που μπορεί να βγει προς τα έξω. Σίγουρα είναι μια καλή περίοδος για να "ξεπαγώσεις" ιδέες και σχέδια, αλλά όχι και για να τα εφαρμόσεις ή για να τα διατυμπανίσεις δεξιά κι αριστερά. Πάρε το χρόνο σου, δες τις λεπτομέρειες και έσω έτοιμος να αναθεωρήσεις κάποιες πτυχές τους, κάποιες λεπτομέρειες ή ακόμα και το κοινό στο οποίο θα απευθυνθείς.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Κάποια οικονομικά θέματα επανέρχονται στο προσκήνιο τώρα που ο Ερμής θα κινηθεί ανάδρομος στον Υδροχόο, χωρίς όμως αυτό να είναι και πρόβλημα απαραιτήτως, αφού ναι μεν από τη μία μπορεί να αναδυθούν κάποια θέματα που σου προκαλούν πονοκέφαλο και επιβαρύνουν και την τσέπη και την ψυχολογία σου, από την άλλη όμως κάποια χρήματα που μπορεί να είχες δανείσει και τα θεωρούσες χαμένα έρχονται για να σου δώσουν την καλύτερη τονωτική ένεση εκεί που δεν το περίμενες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με τον Ερμή να μπαίνει ανάδρομος στο ζώδιο σου ενδεχόμενες πρωτοβουλίες και κινήσεις που μπορεί να έκανες τις προηγούμενες μέρες σε βάζουν σε περισυλλογή. Επανεξετάζεις τα συν και τα πλην, μόνο που το μυαλό δεν είναι καθαρό και οι αποφάσεις σου μπορεί να στερούνται λογικής βάσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παραχωρήσεις τα ηνία στο άγχος και στις φοβίες σου γεγονός που σου δημιουργεί πανικό σε μια στιγμή που το μόνο που χρειάζεσαι είναι απλώς λίγη ψυχραιμία. Δώσε χρόνο στα πράγματα.

ΙΧΘΥΕΣ : Κάποια θέματα υγείας επανέρχονται στο προσκήνιο, όχι απαραιτήτως για να σου δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά για να μπορέσεις να τα λύσεις και να απαλλαγείς μια και καλή από αυτά. Πέραν όμως των πρακτικών οφελών που μπορεί να προκύψουν, όπως πχ η εύρεση ενός καλύτερου γιατρού ή μιας καλύτερης θεραπείας, εξίσου σημαντική είναι η αλλαγή στον τρόπο που εσύ ο ίδιος αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα που σε φθείρει ψυχολογικά.

Πηγή: astrologos.gr