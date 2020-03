Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σταθερή η επιβράδυνσή του στην Κίνα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τόπο φαίνεται πως πιάνουν τα μέτρα πρόληψης για την εξάπλωση του θανατηφόρου ιού.

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι το περασμένο 24ωρο κατέγραψε 119 νέα κρούσματα του κορονoϊού, όλα πλην τεσσάρων στην επαρχία Χουμπέι, επίκεντρο της κρίσης, και 38 νέους θανάτους.

Ο απολογισμός της επιδημίας της ασθένειας COVID-19 στην ηπειρωτική Κίνα ανέρχεται πλέον σε 2.981 νεκρούς και το σύνολο των κρουσμάτων σε 80.270, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι χαμηλότερος από αυτόν που καταγραφόταν τη Δευτέρα (125). Ωστόσο, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας της Κίνας, αναφέρθηκαν επίσης 143 ύποπτα κρούσματα.

Εξάλλου, 2.652 άνθρωποι ανέρρωσαν και βγήκαν από τα νοσοκομεία, ενώ ο αριθμός των ασθενών που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μειώθηκε κατά 390 σε 6.416, σύμφωνα με τις κινεζικές υγειονομικές αρχές.

Από τα 80.270 κρούσματα ως τα μεσάνυχτα της 3ης Μαρτίου, 27.433 ασθενείς υποβάλλονται σε θεραπεία και 49.856 αποθεραπεύθηκαν και έλαβαν εξιτήριο. Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχουν 520 άνθρωποι που υπάρχουν φόβοι πως έχουν μολυνθεί αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό ακόμη, ενώ υπό παρακολούθηση τελούν 6.250 άνθρωποι που είχαν στενή επαφή με ασθενείς.